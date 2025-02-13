"Хороший" холестерин може загрожувати людям 55+: нове дослідження

Що показало дослідження про холестерин?

Вчені виявили, що цей тип холестерину може бути пов’язаний із підвищеним ризиком розвитку глаукоми у людей старше 55 років. Парадоксально, але холестерин ЛПНЩ, який зазвичай називають "поганим холестерином", може бути пов’язаний із меншим ризиком цього серйозного захворювання очей.

Дивовижні відкриття про холестерин і глаукому

Дослідження проаналізувало дані понад 400тисяч учасників Біобанку Великобританії та виявило, що ймовірність розвитку глаукоми у людей із вищим рівнем холестерину ЛПВЩ на 10% вища, ніж у тих, у кого рівень холестерину нижчий.

Навпаки, учасники з підвищеним рівнем холестерину ЛПНЩ і тригліцеридів продемонстрували знижений ризик розвитку глаукоми.

Ці результати кидають виклик загальноприйнятим уявленням про те, як різні типи холестерину впливають на здоров’я очей, і свідчать про необхідність переглянути спосіб контролю рівня ліпідів у пацієнтів групи ризику.

Нагадаємо, що глаукома - це захворювання, яке пошкоджує зоровий нерв і може призвести до необоротної втрати зору.

За оцінками, до 2040 року від нього страждатимуть приблизно 112 мільйонів людей. Факторами ризику є вік, етнічна приналежність і підвищений внутрішньоочний тиск.

Це нове відкриття піднімає важливі питання про те, як лікарям слід підходити до лікування та лікування холестерину у пацієнтів похилого віку, особливо тих, хто має сімейний анамнез або фактори, що сприяють розвитку глаукоми.

Дослідники попереджають, що ці висновки є результатами спостережень і не встановлюють остаточного причинно-наслідкового зв’язку. Однак вони припускають, що необхідні подальші дослідження, щоб краще зрозуміти механізми цих асоціацій і те, як вони можуть вплинути на поточні стратегії управління ліпідами крові.