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"Хороший" холестерин може загрожувати людям 55+: нове дослідження

Четвер 13 лютого 2025 09:49
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"Хороший" холестерин може загрожувати людям 55+: нове дослідження Фото: В чому небезпека "хорошого" холестерину (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Десятиліттями холестерин ЛПВЩ, відомий як "хороший холестерин", вважався союзником у здоров’ї серцево-судинної системи. Нове дослідження показало, зо він може загрожувати людям, старше 55 років.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на British Journal of Ophthalmology.

Що показало дослідження про холестерин?

Вчені виявили, що цей тип холестерину може бути пов’язаний із підвищеним ризиком розвитку глаукоми у людей старше 55 років. Парадоксально, але холестерин ЛПНЩ, який зазвичай називають "поганим холестерином", може бути пов’язаний із меншим ризиком цього серйозного захворювання очей.

Дивовижні відкриття про холестерин і глаукому

Дослідження проаналізувало дані понад 400тисяч учасників Біобанку Великобританії та виявило, що ймовірність розвитку глаукоми у людей із вищим рівнем холестерину ЛПВЩ на 10% вища, ніж у тих, у кого рівень холестерину нижчий.

Навпаки, учасники з підвищеним рівнем холестерину ЛПНЩ і тригліцеридів продемонстрували знижений ризик розвитку глаукоми.

Ці результати кидають виклик загальноприйнятим уявленням про те, як різні типи холестерину впливають на здоров’я очей, і свідчать про необхідність переглянути спосіб контролю рівня ліпідів у пацієнтів групи ризику.

Нагадаємо, що глаукома - це захворювання, яке пошкоджує зоровий нерв і може призвести до необоротної втрати зору.

За оцінками, до 2040 року від нього страждатимуть приблизно 112 мільйонів людей. Факторами ризику є вік, етнічна приналежність і підвищений внутрішньоочний тиск.

Це нове відкриття піднімає важливі питання про те, як лікарям слід підходити до лікування та лікування холестерину у пацієнтів похилого віку, особливо тих, хто має сімейний анамнез або фактори, що сприяють розвитку глаукоми.

Дослідники попереджають, що ці висновки є результатами спостережень і не встановлюють остаточного причинно-наслідкового зв’язку. Однак вони припускають, що необхідні подальші дослідження, щоб краще зрозуміти механізми цих асоціацій і те, як вони можуть вплинути на поточні стратегії управління ліпідами крові.

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