Хорошие новости для Украины: от коронавируса начали выздоравливать

Украинцы начали выздоравливать от коронавируса (Коллаж РБК-Украина)

В Украине начали выписывать из больницы пациентов, которые победили COVID-2019

Коронавирус в Украине был зарегистрирован у 218 человек и о новой вспышке заболевания в Ровно стало известно в пятницу, 27 марта. Однако есть и хорошие новости – из больницы готовят на выписку сразу пять пациентов, которые победили COVID-2019.

Первый пациент с коронавирусом из Черновцов был выписан из больницы еще ранее, а 27 марта утром домой отпустили ребенка, который выздоровел. Также на выписку готовят еще трех пациентов, которые справились с COVID-2019.

Как сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук в комментарии для ТСН, все пациенты были обследованы на ранних стадиях заражения и получили необходимое лечение.

"Сегодня по результатам проведенных анализов мы имеем факт выздоровления еще троих людей, которые переболели коронавирусной инфекцией. Нашим инфекционистам удалось вовремя выявить факты заражения, вовремя начато и проведено эффективное лечение", - сказал Осачук.

Черновицкая область стала первым очагом поражения коронавирусом и по состоянию на 26 марта, заражение было подтверждено еще у пяти людей, среди которых двое детей, 11 и 2 лет, а также трое взрослых – до 40 лет. В общей сложности, в Черновицкой области, в разных районах зафиксировано 47 случаев заражения. Большинство пациентов находятся в стабильном состоянии и получают необходимое лечение и процедуры.

В области ввели особый режим въезда и выезда и выставили пункт пропуска в Лужанах, в 5 км от Черновцов. Полностью закрыть область нет возможности, так как там проходит международная трасса. Движение осуществляется в обычном режиме, но на блокпосте дежурят спасатели, сотрудники правоохранительных органов и медики.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Ровенской области зафиксировали вспышку коронавируса.