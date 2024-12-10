"Холостяк" Терен відверто розповів про перший секс після поранення

Холостяк чесно зізнався, що спочатку не міг навіть думати про таке, бо його постійно переслідував біль.

"Чи думав я про нього? Скажу чесно: ні. Було так боляче, що навіть у думках я не розглядав ні те що інтим, а якийсь контакт з жінкою", - поділився Терен.

Він наголосив, що на той момент був у стосунках. Його дівчина багато в чому його підтримувала і дбала: "Скажу відверто: підтримка рідних, близьких, знайомих, це дуже важливо на всіх етапах повернення до звичного життя".

Через деякий час, за словами Олександра, він уже відчув потяг, але його лякали ці думки.

"Через 2-3 місяці я відчув перше фізичне збудження, але це були вже не ті відчуття, що раніше: через недавню операцію воно якось віддавало в кінцівки ніг і викликало дискомфорт. Як буде під час сексу?" - згадав головний герой "Холостяка".

Терен зараз (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Також він наголосив, що для нього це стало поверненням до нормального життя, і він прийняв себе таким, яким є.

"І ось настав час мого "першого" разу. Нікого не турбував мій новий вигляд - я відчував це, і тому ще більше став приймати себе таким, яким став. Для мене це було не просто сексом, а кроком до повернення до життя", - наголосив Олександр Будько.

"Майже нічого не змінилося, крім певних поз, які іноді навіть збагачують відчуття. Так, я можу кохатися і з протезами", - чесно поділився він.

Також Терен дав пораду всім, хто зіткнувся із подібною проблемою після поранення.

"Знаю точно, що кожен сприймає себе по-різному після поранення, і я просто хочу дати особисту пораду: завжди розмовляйте зі своїм партнером, не бійтеся запитувати, пробувати. Ми самі ще не знаємо, як із цим жити та де наші межі. Любіть один одного незалежно від зовнішнього стану, наповнюйте одне одного цим світлим почуттям", - підсумував Терен.

"Холостяк" Олександр Будько (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Що відомо про поранення Олександра Терена

До повномасштабного вторгнення Олександр працював баристою в одному із закладів Києва. У лютому 2022 року вивіз дівчину в безпечне місце, а потім вирушив до військкомату, де отримав призначення в IT-військах. Однак така ситуація його не влаштувала - він став добровольцем батальйону "Карпатська Січ", а згодом командиром взводу.

У серпні 2022 року під час боїв у Харківській області отримав тяжке поранення обох ніг. Через втому військовий почав засипати в посадці й думав, що це вже кінець.

Його засипало землею, на щастя, Олександра врятували старі двері: вони впали і вберегли життя воїна. Йому наклали турнікети на обидві ноги та знеболили, потім у найближчому селі зробили ампутацію однієї ноги.

Згодом направили до лікарні Харкова, після цього перевели до Полтави, але вже почалося відмирання тканин. Тому лікарі ухвалили рішення ампутувати й другу ногу.

Олександр Будько до втрати ніг (фото: instagram.com/tsvit_terenu)