"Холостяк-13": як минув 4 випуск, у якому дівчата "наїхали" на Терена через його поцілунки

Побачення з Веронікою

Випуск одразу почався з подорожі. Терен та Вероніка вирушили до Карпат. Вони їхали разом, а інші учасниці - окремо.

Терен та Вероніка (скріншот)

Олександр показав учасниці інклюзивний вагон та подарував їй букет півоній, замовив вечерю та приємно її здивував. Вероніка зазначила, що це було дуже приємно. А сам Терен давав їй вибір - троянди чи півонії, риба чи м'ясо. І це, за його словами, допомогло йому більше зрозуміти дівчину, адже до цього вона "довго думала над відповідями".

Вероніка з "Холостяка" (скріншот)

Також Терен говорив з учасницею про мрії. Вони жартували, а також більше дізнавалися один про одну. Так, пара навіть обговорила дітей. Терен сміявся, робив Вероніці багато компліментів.

Терен та Вероніка (скріншот)

Також вони фліртували. Олександр робив Вероніці чимало компліментів.

Побачення Терена та Вероніки (скріншот)

Атмосфера була максимально романтичною. Олександр підсів до Вероніки, вони почали обійматися.

Терен та Вероніка (скріншот)

І потім вони вперше поцілувалися. Після цього Вероніка зазначила, що відчуває до Терена набагато більше, аніж до побачення. Далі "Холостяк" залишив учасницю, аби усі відпочили перед новим днем.

Терен та Вероніка поцілувалися (скріншот)

"Холостяк" в Карпатах

Потім всі дівчата приїхали в Карпати. Терен провів до місця зустрічі Вероніку. Це обурило інших учасниць, вони відверто ревнували Олександра.

Холостяк новий випуск (скріншот)

Потім дівчата (Інна, Віка та Настя) почали разом готувати. Між ними була напруга. Інна та Віка, які вже цілувалися з Тереном, продовжують це приховувати.

Терен та Настя (скріншот)

Далі в кадрі з'явився "Холостяк". Настя фліртувала з Олександром, що помітили Віка та Інна. Потім вони готували всі разом.

Новий епізод "Холостяка" (скріншот)

Терен розповів, що має освіту кухаря. Втім, він не пішов працювати, коли отримав диплом. Коли ж обід був готовий, прийшли всі інші дівчата.

Нова серія "Холостяка" (скріншот)

Раптово Аліна виявила ініціативу. Вона запросила Терена на приватну розмову, вони пішли в номер. Там дівчина подарувала йому збірку поезій. Вчинок Аліни здивував учасниць, а сам Терен зазначив, що це його приємно вразило.

Аліна та Терен (скріншот)

Скандал на шоу "Холостяк"

І поки Терен та Аліна спілкувалися в номері, дівчата чекали на них на вулиці. Під час цього Ксюша прямо спитала, чи був між Веронікою та Олександром поцілунок.

Коли всі почули, що "Холостяк" дійсно цілував Вероніку, всі розізлилися. Не обійшлося без сварок. Особливе невдоволення висловила фудблогерка Настя.

А потім, коли ще й Віка зізналася, що вона теж цілувалася з Тереном, ситуація загострилась. Третьою зізналася Інна.

Це буквально "добило" дівчат. Юстина почала плакати. Дівчата сварилися, емоцій було багато.

Скандал між учасницями "Холостяка" (скріншот)

"Мене нудить! Мене в житті ніколи не зраджували", - почала говорити Ксюша, коли коментувала поцілунок Віки з Тереном.

Втім, тату-майстерка не дала себе ображати. Вона присоромила Ксюшу за її агресію.

Ситуація загострилась. Ксенія публічно заявила, що Віка "постійно курить" і п'є антидепресанти. Про це, за її словами, має точно дізнатися Терен.

"Мені насправді дуже шкода тебе!" - сказала Віка й зазначила, що Ксенія не може пропрацювати власні травми.

Інна почала плакати (скріншот)

Дівчата не витримали. Усі пішли з галявинки та не стали чекати, поки Терен та Аліна повернуться.

"Я хочу з ним поговорити. Я хочу дізнатися, що ми взагалі тут робимо", - сказала у сльозах Юстина, яка була дуже розчарована, коли дізналася про всі поцілунки Терена.

Побачення з Юстою

Олександр запросив дівчину на прогулянку. Це - перше побачення Юстини та Терена. Вона помітно нервувала та не могла забути про те, що до цього "Холостяк" поцілував вже трьох дівчат.

Юстина з "Холостяка" (скріншот)

Для неї Терен підготував особливе побачення. Вони вчилися їздити на конях.

Юстина та Терен (скріншот)

На якусь мить дівчина забула про образи. Вона почала жартувати й активно спілкувалася з Олександром.

Юста та Терен (скріншот)

Ба більше, Юстина розповіла, що у минулих стосунках її зрадили. Хлопець просто пішов від неї до її найкращої подруги. Окрім цього, він її сильно ображав та навіть цькував за зовнішність. Щирість Юстини вразила Терена.

І поки Олександр був на побаченні, інші дівчата зустрілися з Григорієм Решетника. Він розповів, що вже скоро вони візьмуть участь у "просмажці". Кожна з них зможе продемонструвати вміння гостро жартувати. І це сподобалося не всім.

Звісно ж, Григорій приніс конверт. Терен передав запрошення на побачення Ксюшу та Лізу. І це буде зустріч "на виліт". А тому для дівчат така новина була неприємною, адже на проекті вони стали подружками й навіть спали в одному ліжку.

Нова серія "Холостяка" (скріншот)

І поки Ліза плакала, бо не хотіла конкурувати з Ксюшею, та була щаслива. Вона прямо сказала, що радіє запрошенню.

Ксюша та Ліза (скріншот)

Тим часом Юста та Терен продовжували спілкуватися. Вони влаштували "привал" у затишній хатинці. Вже там дівчина зізналася, що їй було боляче слухати від інших учасниць про їхні поцілунки з Олександром.

Побачення Юстини з "Холостяком" (скріншот)

Вона сказала, що Терен їй подобається. І це вразило "Холостяка". Вони ніжно трималися за руку. Втім, Олександр не став її цілувати.

Юстина та Олександр Терен (скріншот)

Побачення Ксюші, Лізи та Терена

Перед зустріччю Ксюша прямо сказала, що йде не на прогулянку з подружкою. Вона цілеспрямовано йшла на побачення з Олександром. Втім, Ліза обійняла головного героя першою. А Ксенія заявила, що її це не турбує.

Ліза та Терен (скріншот)

Разом вони вирушили на сироварню. І спочатку дівчата та Терен годували кіз. Потім вони вчилися їх доїти.

Побачення на шоу "Холостяк" (скріншот)

Першою на це наважилася Ксюша. Вона вдало впоралася з непростим завданням.

Третя серія "Холостяка" (скріншот)

Потім спробувала Ліза. Втім, їй це майже не вдалося.

Ліза на "Холостяку" (скріншот)

Далі Терен та Ліза вирушили на майстер-клас. Їм пояснили, як робиться сир. Вони залишилися на самоті й нарешті мали шанс поговорити тет-а-тет. До цього Ліза першою з усіх дівчат зізналася Терену, що почала відчувати до нього дещо більше, аніж симпатію.

Ліза та Терен (скріншот)

Діджейка розповідала Олександру про свої плани. Її амбіції вразили Терена. Але він не зрозумів, чи готова дівчина до стосунків.

А поки Ліза та Терен говорили, Ксюша помітно нервувала. Вона була обурена тим, що її надовго залишили без уваги.

У цей час Олександр питав у Лізи, що вона думає про скандал, який розгорівся перед цим. Дівчина була стриманою й не стала зізнаватися, що ображена на Терена, бо той цілувався вже з трьома дівчатами. Ця реакція здивувала Олександра й здалася йому відстороненою.

Потім Терен запросив на розмову Ксюшу. Та була без настрою і це не приховувала.

Ксюша з "Холостяка" (скріншот)

Дівчина сказала, що їй було образливо слухати про поцілунки Терена з іншими. На що сам Олександр заявив, що "з кимось історія рухається швидше", а з кимось - повільніше.

Терен та Ксюша (скріншот)

"Ми говорили тілом і очима. В нас сексуальний потяг", - сказала Ксюша й на камеру зізналася, що хотіла б поцілуватися з Тереном.

Ксенія та Терен (скріншот)

Втім, Олександр зазначив, що поки що не готовий до поцілунків з нею.

Між тим Терен вирішив зателефонувати Інні. Від Ксенії він дізнався, що та занедужала після того, як її вжалила оса.

І тому Олександр зателефонував Інні й передав їй подарунок - плюшевого песика.

Інна отримала подарунок від Терена (скріншот)

Далі Олександр продовжив побачення з Лізою та Ксенією. Вони спілкувалися втрьох. Терен розповів, що для нього дуже важливо, аби його обраниця мала почуття гумору й вміла жартувати.

Побачення на реаліті "Холостяк" (скріншот)

Між Тереном та Ксюшею відчувалася пристрасть. Ліза відчувала себе зайвою, що її ображало. Сама Ксенія заявила, що всім задоволена, адже вся увага Олександра була зосереджена на ній.

Він не став віддавати троянду (хоча за правилами міг попрощатися з однією дівчиною вже зараз). А тому це побачення не стало зустріччю "на виліт".

"Просмажка"

Дівчата хвилювалися, адже мали підготувати жарти. Втім, вони були налаштовані на зустріч. Інна повідомила, що вона "на лікарняному" через укус оси, а тому не готувалася до виступу й не вигадала жарти.

Перед цим дівчата обговорювали побачення. І коли Віка почула, що всі хочуть дітей, вона відверто засумувала. За словами дівчини, вона не зрозуміла, що робить на реаліті, адже не хоче ставати матір'ю. Через це вона почала думати, що обманює Терена.

Потім почалася "просмажка". Першим жартував Терен. Він говорив про проблеми з гумором, дівчата реготали. Далі жартувала фудблогерка Настя. Та спочатку видала хтиву фразу про секс, а потім відверто висміяла Анастасію за те що та живе за гроші батьків, а Віку за те, що та палить. "Дісталося" й іншим учасницям.

Настя висміяла інших учасниць (скріншот)

Наступною "просмажувати" дівчат та Терена вийшла Вероніка. Вона висміяла довгі ноги Ксенії, а також зазначила, що після реаліті дівчата мають йти в психотерапію. Не обійшла вона й Анастасію та її любов до астрології.

"Просмажка" Вероніки (скріншот)

Потім вийшла Віка. Вона "зачепила" Аліну за те, що вона завжди все планує наперед та вигадує сценарії. А Юстину вона назвала "особистим психологом" для всіх учасниць, зазначивши, що та дає забагато порад.

Віка на "Холостяку" (скріншот)

Далі почала жартувати Юстина. Вона зазначила, що "несе добро", а тому не стала говорити про дівчат щось погане.

Юста на "просмажці" (скріншот)

Наступною була Ксенія. Вона жартувала, що в неї було декілька колишніх з іменем Олександр. Також дівчина сміялася з Анастасії, бо та безробітна. Потім Ксюша показала пародію на Терена під час церемонії троянд.

Ксюша з "Холостяка" (скріншот)

Потім вийшла Ліза. Вона жартувала про себе, своє рідне місто та учасниць.

Ліза на "Холостяку" (скріншот)

Потім жартувати почала Аліна. Вона висміяла Настю фудблогерку за те, що та нічого не готує, Віку за її тату. Знову ж йшлося про гроші та Анастасію. Це викликало у Терена підозри.

Аліна на "просмажці" (скріншот)

Нарешті наважилася вийти Анастасія, яка отримала чимало докорів від дівчат. Вона висміяла Лізу, потім висловилася про Вероніку, яку "має провести додому" Терен. Ба більше, Анастасія вирішила, що буде доречним жартувати з того, що Віка приймає антидепресанти.

"А взагалі Юстина прийшла на проект, аби дорожче продати свою цнотливість", - продовжила Анастасія висміювати дівчат.

Анастасія на шоу "Холостяк" (скріншот)

Церемонія троянд

Майже всі дівчата думали, що троянду не отримає Анастасія. Усе через її жорсткі жарти, які багатьох образили.

Втім, Терен вирішив інакше. Він попрощався з Лізою.

Ліза пішла з "Холостяка" (скріншот)

Тож, у наступному епізоді ми побачимо: