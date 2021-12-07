"Холостяк-10" Макс Михайлюк сбил человека в центре Киева: что известно о ДТП (видео)

Дорожный инцидент произошел в Печерском районе столицы еще в субботу, 4 декабря, поздно вечером.

Михайлюк ехал на автомобиле по улице Бойчука в сторону Железнодорожного шоссе. По словам бывшего участника телешоу, он остановился на светофоре, подождал, пока загорится зеленый свет, и после этого начал движение. Внезапно перед авто возникли двое пешеходов, которые перебегали дорогу.

"Мы начали ехать, и тут резко появились эти люди, их было двое", - рассказывал Михайлюк.

"Холостяк-10" Макс Михайлюк сбил мужчину в Киеве (фото: скриншот)

Вовремя среагировать и нажать на тормоза герой "Холостяк-10" не успел, и совершил наезд на человека.

Потерпевший в результате получил серьезные травмы - его увезли на "скорой" в больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

"Холостяк-10" Макс Михайлюк устроил ДТП - сбил человека (фото: скриншот)

Жена пострадавшего пешехода Наталья общалась с полицейскими на месте аварии, рассказала о случившемся.

Отмечается, что из-за силы удара передняя часть машины была смята, а на лобовом стекле образовалась "паутина".

Макс Михайлюк св Киеве сбил пешехода, который перебегал дорогу (фото: скриншот)

Добавим, что сам Михайлюк заверяет, что ехал на небольшой скорости.

Информацию об аварии подтвердили в полиции Киева.

"Такое ДТП было. Пострадавший пешеход госпитализирован с травмой головы. На месте работала следственно-оперативная группа", - передает "Сегодня" со ссылкой на рассказаз столичных правоохранителей.

Видео: "Холостяк-10" Макс Михайлюк сбил человека в Печерском районе Киева