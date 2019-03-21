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Холодные руки и ноги: Комаровский развеял миф о температуре у детей

STYLERЖизнь    21.03.2019 - 10:44
Холодные руки и ноги: Комаровский развеял миф о температуре у детей
Коллаж РБК-Украина

Комаровский рассказал, что нужно знать о температуре у ребенка

Евгений Комаровский развеял популярный миф о температуре у детей и рассказал, о чем могут свидетельствовать холодные руки и ноги у ребенка. Об этом эксперт сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

"При температуре у дочки всегда холодные руки и ноги. Это её особенность или это можно как-то исправить?" - задала читательница вопрос известному эксперту.

Холодные руки и ноги: Комаровский развеял миф о температуре у детейФото: (pixabay com)

На что Комаровский высказал мнение, что холодные руки и ноги - это реакция сосудов на повышение температуры, а изменение кровообращения - это индивидуальная особенность.

"Главное: они просто холодные или холодные и синие. Как правило, если они прохладные (а они должны быть прохладные), но при этом розовые, то это ерунда, это нормально, так и может быть при высокой температуре, ничего здесь страшного нет. Но, если они холодные и синие - тогда вам нужен доктор, это уже надо смотреть", - прокомментировал специалист.

К слову, холодные ноги и руки часто являются серьезным поводом для беспокойства родителей. При высокой температуре и холодных конечностях медики в первую очередь рекомендуют принимать спазмолитики, которые снимают спазм. Но какой спазмолитик подойдет тому или другому больному - решать может только специалист.

Ранее Комаровский рассказал, как избавиться от бородавок и избежать их появления.

А также мы рассказывали о том, что Комаровский развенчал миф о популярных препаратах, которыми многие пользуются, и отметил, что гомеопатия относится к видам альтернативной медицины, которая появилась еще в 18-м веке.

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