UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Холодні зими та дощове літо. Синоптик шокувала прогнозом погоди в Україні у наступні 10 років

Фото: Якою буде погода у світі в наступні десятиліття (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

У найближчі десятиліття погода в Україні взимку та влітку суттєво зміниться. На нас чекають дуже холодні зими та літні місяці з дощами.

Такий прогноз озвучила кліматологка Світлана Бойченко, пише 24 канал.

Який буде клімат

Експерт зазначила, що, ймовірно, до кінця 21 століття температура підвищиться на 2 - 2,5 градуса. Однак для клімату характерні певна циклічність.

"Тому наступні кілька десятиліть на тлі теплих зим можуть виявлятися досить холодні періоди взимку, затяжні прохолодні весни та дощові літа", - зазначила вона.

Щоб мінімізувати зміни клімату, люди повинні зменшити антропогенні викиди парникових газів в атмосферу та дбайливо ставитися до навколишнього середовища.

Також фахівець нагадала, що для клімату характерна певна мінливість та аномальність. Щоправда, через стрімке потепління земна кліматична система перебуває у збудженому стані. Тому аномальні погодні явища, такі як зливи, повені, урагани, аномально високі температури - стали масштабнішими за територію та потужнішими за впливом.

Війна також сильно впливає на наше довкілля.

Наприклад, кліматичні ефекти можуть бути викликані збільшенням викидів парникових газів через інтенсифікацію енергоємного військового виробництва у світі.

"Метеорологічні ефекти вже виявляться у вигляді закислених чи чорних дощів через забруднення атмосфери внаслідок емісії продуктів детонації ракет та снарядів, продуктів горіння, викидів газів із пересувних транспортних джерел", - резюмувала Бойченко.

Читайте також, що на Україну насувається спека до +36 градусів.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода