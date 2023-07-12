Холодні зими та дощове літо. Синоптик шокувала прогнозом погоди в Україні у наступні 10 років

У найближчі десятиліття погода в Україні взимку та влітку суттєво зміниться. На нас чекають дуже холодні зими та літні місяці з дощами.

Який буде клімат

Експерт зазначила, що, ймовірно, до кінця 21 століття температура підвищиться на 2 - 2,5 градуса. Однак для клімату характерні певна циклічність.

"Тому наступні кілька десятиліть на тлі теплих зим можуть виявлятися досить холодні періоди взимку, затяжні прохолодні весни та дощові літа", - зазначила вона.

Щоб мінімізувати зміни клімату, люди повинні зменшити антропогенні викиди парникових газів в атмосферу та дбайливо ставитися до навколишнього середовища.

Також фахівець нагадала, що для клімату характерна певна мінливість та аномальність. Щоправда, через стрімке потепління земна кліматична система перебуває у збудженому стані. Тому аномальні погодні явища, такі як зливи, повені, урагани, аномально високі температури - стали масштабнішими за територію та потужнішими за впливом.

Війна також сильно впливає на наше довкілля.

Наприклад, кліматичні ефекти можуть бути викликані збільшенням викидів парникових газів через інтенсифікацію енергоємного військового виробництва у світі.

"Метеорологічні ефекти вже виявляться у вигляді закислених чи чорних дощів через забруднення атмосфери внаслідок емісії продуктів детонації ракет та снарядів, продуктів горіння, викидів газів із пересувних транспортних джерел", - резюмувала Бойченко.