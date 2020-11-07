Холодная палата и ширма вместо гардеробной: пациент с COVID-19 шокировал условиями больницы Конотопа (фото, видео)

В Сумской области Конотопская центральная районная больница, где оказывают помощь больным коронавирусом, находится в ужасном состоянии. Пациентов медучреждения держат в холодных палатах без элементарных условий для полноценного выздоровления.

Со слов местного жителя, который провел в лечебном учреждении несколько дней, больше всего ему запомнился санузел в палате, который закрывает ширма. Температура в помещении, замечает он, всего 11 градусов.



Пациент говорит, что туалет стоит в палате (фото: "Pavlovsky News")

Также мужчина говорит, что для того, чтобы измерить уровень кислорода в крови, надо воспользоваться розеткой, которая одна на четыре человека. К тому же, она неисправна и из нее искрится.

Пациент рассказывает, что попал в больницу с коронавирусом и двусторонней пневмонией, которая поразила 40% легких. Впрочем, когда он увидел ужасные условия медучреждения, отказался от госпитализации и решил лечиться дома.

В палате одна резетка на четырех пациентов (фото: "Pavlovsky News")

"Наш подписчик уточнил, что вчера в Конотопскую больницу положили бывшего мэра города и тот сразу перешел на крик возмущения. Бывший мэр немедленно покинул стены медучреждения и будет лечиться дома", - цитирует пациента Telegram-канал "Pavlovsky News".

Кроме того, как свидетельствуют опубликованные фотографии, в палате старый ремонт, комната небольшая и в помещении маленькие, деревяные окна.

Видео: ужасное состояние больницы в Конотопе

Напомним, один из фотожурналистов показал ужасные условия в инфекционном отделении Киевской клинической больницы №15, где лечат пациентов с коронавирусом. Имеют место там и инциденты с кражами медицинского оборудования.

Также мы ранее писали, что ситуация с коронавирусом в Украине "достаточно напряженная". Уже занята почти половина больничных коек, предусмотренных для пациентов с COVID-19.