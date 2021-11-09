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Холод и мокрый снег: синоптики рассказали, где будет непогода

Автор: Роман Мирончук

Погода в Украине сегодня, 9 ноября, будет неоднозначной. Во многих областях ожидаются дожди, а в Сумской и Харьковской области даже мокрый снег.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В западных областях без осадков. Теплее всего здесь будет в Закарпатской области - +6+8. Во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черновицкой областях +5+7. В Волынской и Ровенской - +4+6.

На севере мокрый снег ожидается в Сумской области (+4+6). В Черниговской области без осадков и +5+7.

В центральных регионах без осадков. В Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях +5+7. В Днепропетровской области +6+8.

На востоке страны мокрый снег пройдет только в Харьковской области (+6+8). В Донецкой области дождь и +7+9, в Луганской области также дождь и +6+8.

На юге также дожди, но будет теплее. В Запорожской и Херсонской областях +9+11. В Николаевской области +8+10, в Одесской - +7+9.

В оккупированном Крыму также ожидаются дожди. Температура воздуха на полуострове прогреется до +9+11.

В Киеве без осадков. Температура воздуха днем составит +5+7. При этом будет дуть северно-западный ветер со скоростью 7-12 м/с.

Погода в Украине 9 ноября (погодная карта: meteo.gov.ua)

Напомним, в Украину идет сильное похолодание и снег.

Мы также писали о том, что глобальное потепление уничтожит целые государства.

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