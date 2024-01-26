"Холод і смерть": фотографи Ліберови показали Авдіївський фронт та "підкололи" Пренткович за Мальдіви

"Підкололи" Пренткович

Ліберов показав свою дружину, яка лежала у спальному мішку, ймовірно, десь неподалік фронту. На Stories фотограф залишив геомітку, він позначив Мальдіви.

Ймовірно, так він хотів передати "вітання" Пренткович. Днями блогерку накрило хвилею хейту, адже вона спочатку заявляла, що вирушила на Мальдіви без чоловіка, а потім стало відомо, що її обранець теж якимось чином перетнув кордон та вилетів на острова.

Потім Пренткович та її обранець намагалися виправдатися тим, що вони "помилилися". Чоловік блогерки нібито виїхав до Польщі з "волонтерською метою", а потім плани "різко змінилися", тому він і вирішив провести час на Мальдівах.

Ліберови показали "Мальдіви" на війні (скріншот)

Що відбувається біля Авдіївки

Також фотографи розмістили моторошні кадри. На фото можна побачити Авдіївський фронт. За словами Ліберових, так зараз виглядає не тільки він.

"Собачий холод і смерть", - описали кадри фотографи.

Фронт біля Авдіївки (скріншот)

Окрім цього, Ліберови звернулися до українців. Вони запропонували підписникам уявити себе на цьому фронті.

"Уявіть на секунду, що ви - там. Всередині цього. І додому не можна", - додали вони.