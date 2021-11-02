Холод и дожди: синоптики рассказали где сегодня будет непогода

На западе дождей не будет. В Закарпатской области +10+12, в остальных же областях региона +11+13.

На севере небольшие дожди. При этом температура снизится. Так в Черниговской и Сумской областях +8+10.

В центральной части также пройдут дожди. В Винницкой, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях будет +10+12.

На востоке ожидаются осадки. В Донецкой, Луганской и Харьковской областях днем воздух прогреется до +11+13 градусов.

На юге будет теплее всего. В Запорожской области +12+14, в Херсонской, Одесской и Николаевской областях +13+15.

В оккупированном Крыму также сегодня пройдут дожди. Температура воздуха составит +14+16.

В Киеве также пройдет дождь. Днем воздух прогреется до +9+11. При этом будет дуть восточный ветер со скоростью 3-8 м/с.

Погода в Украине 2 ноября (погодная карта: meteo.gov.ua)