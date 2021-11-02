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Холод и дожди: синоптики рассказали где сегодня будет непогода

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Вторник 02 ноября 2021 06:29
Холод и дожди: синоптики рассказали где сегодня будет непогода Коллаж РБК-Украина: погода в Украине 2 ноября
Автор: Роман Мирончук

Погода в Украине сегодня, 2 ноября, будет местами дождливой и достаточно прохладной. При этом осадки ожидаются на востоке страны, юге и центральной части.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

На западе дождей не будет. В Закарпатской области +10+12, в остальных же областях региона +11+13.

На севере небольшие дожди. При этом температура снизится. Так в Черниговской и Сумской областях +8+10.

В центральной части также пройдут дожди. В Винницкой, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях будет +10+12.

На востоке ожидаются осадки. В Донецкой, Луганской и Харьковской областях днем воздух прогреется до +11+13 градусов.

На юге будет теплее всего. В Запорожской области +12+14, в Херсонской, Одесской и Николаевской областях +13+15.

В оккупированном Крыму также сегодня пройдут дожди. Температура воздуха составит +14+16.

В Киеве также пройдет дождь. Днем воздух прогреется до +9+11. При этом будет дуть восточный ветер со скоростью 3-8 м/с.

Холод и дожди: синоптики рассказали где сегодня будет непогода

Погода в Украине 2 ноября (погодная карта: meteo.gov.ua)

Напомним, синоптики рассказали, что на Украину надвигается сильное похолодание и дожди.

Мы также писали о том, что в Украину идет новый циклон, который принесет мокрый снег и ливень. Во многих областях следует ожидать изменения погоды.

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