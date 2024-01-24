"Ходить топлес перед гостями": Брітні Спірс заборонили приїжджати в її улюблений готель через зухвалу поведінку

Чому Брітні Спірс заборонили відпочинок у готелі Лос-Анджелесу

Американська співачка Брітні Сіпрс, яка останнім часом постійно шокує фоловерів своїми зухвалими витівками, отримала заборону на відвідування люксового готелю “Four Seasons” у Лос-Анджелесі, що знаходиться недалеко від її будинку.

Своєю поведінкою вона звела з розуму працівників комплексу та створювала не комфортну атмосферу для відвідувачів готелю.

Прсонал курорту Westlake Village мережі "Four Seasons" був обурений витівками поп-зірки за останній рік.

Спірс насправді була проблемною гостею у цьому п’ятизірковому сімейному готелі. Вона ходила топлес біля басейну, чим обурювала інших відвідувачів.

Інсайдери розповіли, що співачка є великою прихильницею спа-салонів і салонів краси, вона досить часто бронювала сеанси, до того ж у готелі є величезний критий басейн, масаж і різні інші процедури, доступні для гостей.

Брітні Спірс не пускають у готель через дивні витівки (фото: instagram.com/britneyspears)

"Брітні роками відвідує "Four season", але останнім часом вона викликає незадоволення у персоналу. А деякі гості скаржаться на те, що вона роздягається і вільно ходить територією басейну та готелю, а це змушує їх почуватися некомфортно. Її поведінка часто дивна, а дратує", - розповідає інсайдер

Також інсайдер додав, що Брітні може бути особливою гостею у списку готелю, але вона не може бігати й робити все те, що хоче, у готелі. У готель приїжджає багато високопоставлених гостей і багатих гостей, які витрачають тисячі, чи то у відрядженні, чи на відпочинку, і вони не хочуть почуватися ніяково через поведінку співачки, яка, здається, себе зовсім не контролює.