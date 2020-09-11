Ходили за 100 км в Беларусь за очистками: жуткие истории от очевидца Голодомора

Героем одной из историй про Голодомор 1932-1933 годов в Украине стал 99-летний Федор Задереев из села Кобылянка на Сиверщине. Мужчина, несмотря на почтенный возраст, эмоционально вспоминает то, что никогда не забудет Украина.

Воспоминания мужчины были записаны в рамках второй истории из экспедиций к последним свидетелям Голодомора, организованную медиапроектом Ukraїner в сотрудничестве с Национальным Музеем Голодомора-геноцида при поддержке Украинского Культурного Фонда.

Когда в его родном селе начался Голодомор, Федору исполнилось 11 лет. Тот голод не был вызван засухой или неурожаем. Он стал результатом тогдашней политики советской власти под руководством Иосифа Сталина, целью которой был геноцид украинского народа.

Школьник хорошо запомнил момент, когда к ним впервые приехали по реквизиции продовольственных запасов.

"Мы с папой возвращались из школы. К нам подбегают ребята, мои ровесники, и говорят, что нашу теличку какие-то дядьки повели. Я смотрю - а их трое. И один - в буденовке с красной повязкой и с винтовкой. Очевидно, из города. Повели теличку и сани забрали. Они им просто понравились, те сани. Большие - на кучера и двух пассажиров. Я прихожу домой, а мать плачет. Забрали теличку и фасоль. Отобрали прямо у нее из рук. А нас было четверо детей. Забрали все и собаку убили. И это был первый большой удар для моего сознания", - вспоминает Федор.

Мужчина говорит, что 1932 год на Сиверщине совсем не был неурожайным. И хотя так называемые хлебозаготовки и удавалось выполнять, вскоре в Кобилянке появились специальные отряды из военных и местных активистов, которые отправлялись на "рейды" по селу. Часто это были местные комсомольцы, которые силой забирали скот, хлеб и другие продукты.

Когда в селе Кобылянка начался Голодомор, родители Федора Задереева ходили за сто километров в Беларусь, чтобы принести картофельные очистки от родственников. Бабушка Федора тайком носила картошку в сапогах, а он готовил борщ из крапивы и подорожника младшим братьям и сестре. Так им удалось спастись.

У Федора не было чего есть, но он все равно думал, как накормить других. Одно из самых болезненных его воспоминаний - о том, как однажды он не успел помочь.

Я возвращался с уловом из реки. Шел по тропинке над берегом. И возле старой ивы увидел дедушку. Тепло было, а он - в шубе и шапке-ушанке. Я подошел и говорю ему: "Дед!" А он языком только неразборчиво "ву-ву-ву-ву" и все повторяет: "Есть хочу, есть хочу". Ну, думаю, поделюсь с ним. Побежал домой, насыпал в большую миску борща и иду обратно. Возвращаюсь к иве: "Дед, дед, я тебе борща принес". А он мертвый уже был. Умер намедни. И я всю жизнь думаю: как же это я тогда не успел деда накормить", - рассказывает Федор.

Рассказ очевидца Голодомора 1932-1933 (видео: YouTube/Ukraїner)

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