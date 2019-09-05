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Ходила на дело с младенцем на руках: в Киеве поймали квартирную воровку

STYLERЖизнь    05.09.2019 - 22:09
Ходила на дело с младенцем на руках: в Киеве поймали квартирную воровку
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Женщина хитростью проникала в чужие квартиры с корыстной целью

В Киеве поймали женщину-воровку, которая прикрываясь ребенком, проникла обманным путем в квартиру. Инцидент произошел на улице Берлинского, сообщается на странице патрульной полиции в Facebook.

Женщина с ребенком подошла на улице к прохожему мужчине и попросила у него помощи. По ее словам, ей нужно было перепеленать ребенка и ей необходима ванная комната. Мужчина вначале не хотел доверять незнакомке, но услышав плач ребенка, согласился.

В квартире у горожанина находилась и жена. Воровка, воспользовавшись ванной, быстро вышла с ребенком. А когда закрылась дверь, хозяева обнаружили пропавший ноутбук, они сразу позвонили в полицию.

Патрульные выехали на место преступления и нашли женщину с ребенком на руках, у которой и обнаружили ноутбук. Откуда у нее вещь, она объяснить не могла.

Как оказалось, женщина уже неоднократно была судима за подобные кражи.

Ходила на дело с младенцем на руках: в Киеве поймали квартирную воровкуФото: Воровка (пресс-служба полиции)

Как мы ранее писали, полиция охраны поймала вора-домушника, который залез в чужую квартиру и спрятался под диваном.

Также мы писали о инциденте который произошел в полицейском отделении Киева. Задержанные за воровство на вокзале ромы набросились на полицейских и избили их прямо в участке.

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