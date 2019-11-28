Я хочу жить: больная раком украинка просит о помощи

Украинка Оксана Лавинская больна раком. У нее диагностировали рак желудка агрессивной низкодиференциированной формы с метастазами в другие органы. Женщине необходимо пройти курс химиотерапии, который стоит очень дорого. Она обратилась ко всем неравнодушным с просьбой помочь собрать на лечение.

"Друзья, честно признаюсь, я долго решалась на этот пост...Боролась со стыдом и стеснением писать такое здесь на фб. Но время безжалостно бежит и мне срочно надо пройти лечение химиотерапией. Совсем недавно у меня диагностировали рак желудка агрессивной низкодиференциированной формы с метастазами в другие органы. Жизнь разделилась на до и после... Поэтому прошу вашей поддержки моральной, финансовой, эмоциональной", - написала Оксана.

Оксана очень хочет жить и борется за свое здоровье.

"Поэтому прошу вашей поддержки моральной, финансовой, эмоциональной. Лечение химиотерапией - не дешевое удовольствие, которое накладывает на нашу семью большую финансовую нагрузку. Но я очень хочу жить и борюсь всеми силами сейчас за свою жизнь!!!

Оксана Лавинская просит о помощи в борьбе с раком (facebook.com/lavinskaya)

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Лавинская Оксана Евгеньевна.