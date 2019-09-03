Хочу заниматься любовью с тобой день и ночь: в Раде "Слуга народа" засветила пикантные смс

Елена Криворучкина (Фото: facebook.com/Elena-Krivoruchkina)

Народная избранница переписывалась с любимым во время принятия важного решения в Раде

Народного депутата от партии "Слуга народа" Елену Криворучкину поймали во время принятия решения об отмене депутатской неприкосновенности за любовной перепиской. Фото переписки удалось снять Изыму Каумбаева из издания Strana.ua.

В среду, 3-го сентября, народные избранники проголосовали за решение об отмене неприкосновенности для нардепов. "За" проголосовало 373 депутата.

Елена Криворучкина (фото: facebook.com/Elena-Krivoruchkina)

Сразу после принятия решения Елена Криворучкина из партии "Слуга народа", которая выиграла выборы в Кривом Роге, решила сообщить важную новость абоненту, который в ее телефоне подписан как "Любимый". Фото переписки удалось заснять.

Любимый: Кнопочка зеленая, где ты? Лен, разлюбила меня, наверное.

Криворучкина: Я люблю тебя. Сильно, сильно, сильно. Даже не надейся, что разлюбила.

Любимый: Кнопочка любит, я знаю. А ты не знаю.

Криворучкина: Знаешь, знаешь.

Любимый: Лен, ты где?

Криворучкина: Неприкосновенность сняли. Теперь хочу заниматься с тобой любовью день и ночь. Я на заседании Верховной Рады.

Фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Чем закончилась романтическая переписка – выяснить не удалось, так как нардеп перевернула свой телефон.

Елена Криворучкина – баллотировалась по мажоритарке в Кривом Роге, на 32-м округе. По образованию она эколог и экономист. В 1995 году стала ассистентом в Криворожском экономическом институте и дошла до должности доцента в Киевском национальном экономическом университете им. Вадима Гетьмана. Была активным участником предвыборной компании Зеленского. Также есть информация, что она является кумой жены Юзика, еще одного бывшего участника "Квартала 95", а ныне – народного депутата.

В сети пользователи смеются с таких переписок народных депутатов и даже предположили, что они делают это специально, так как знают, что их снимают.

У меня такое впечатление, что они специально фигню какую-то пишут в телефонах, так как знают, что их снимают. Кнопочка зеленая.

Любимый, я очень медленно снимаю с себя неприкосновенность.

О сколько нам открытий чудных готовит…новая Верховная Рада!

Ох и порадуется муж этой кнопки за интимную жизнь!

Ну их просили же, не писать сообщения. Единственным правильным решением главы фракции будет собирать телефоны на входе и отдавать на выходе.

Скриншоты

Напомним, ранее мы писали о том, что в "Слуге народа" только 50 нардепам разрешили общаться с прессой и выдали им "шпаргалки".

А также рассказывали о том, что народный депутат от "Слуги народа" публично оконфузился – забыл фамилию новоизбранного премьер-министра.