"Хочу, щоб це розумів кожен": Сирський звернувся до українців з сильною заявою

Що сказав Сирський

За словами генерала, для нього як Головнокомандувача ЗСУ головне наразі - зберегти людей.

Бо, каже Сирський, "залізо" можна відновити, а людей, що загинули, уже не повернеш".

Ще один пріоритет - "єдність суспільства, відсутність політичного розбрату".

"Ми маємо пам’ятати про трагічні сторінки нашої історії. Я впевнений: Росія ніколи не зможе перемогти нас на полі бою, поки українці зберігають єдність та силу духу", - пояснив він.

Главком переконаний: якщо марнувати енергію та сили на порожні політичні суперечки одне з одним, - то "це шлях навіть не до поразки, а до загибелі".

"Хочу, щоб це розумів кожен українець: Росія відмовляє всім нам у праві на життя. Саме тому поразка і загибель є тотожними. Тепер знову настав час, щоб країна перетворилася на міцний, єдиний кулак. Головне завдання України - зберегти єдність, це - основний складник нашої перемоги", - резюмував він.