Не хочу отпускать: Холостяк шокировал неожиданным решением

24 мая состоялся финал девятого сезона шоу "Холостяк". На протяжении трех месяцев участницы сражались за сердце Никиты Добрынина. И вот, в Италии украинский теле- и радиоведущий сделал окончательный выбор, назвав имя спутницы.

Последние свидания были довольно эмоциональными: девушки больше не могли сдерживать своих эмоций и не скрывали, что влюблены в Никиту.

"Я буду прислушиваться к своему сердцу и интуиции. Девушки признались мне в своих чувствах практически одновременно. Я готов принимать и дарить любовь", - отметил Холостяк перед последней церемонией.

Даша сказала, что благодарна за все эмоции, которые испытала на проекте, а Лиля отметила, что верит в то, что эта история - ее. Однако одна из девушек потерпела поражение.

Фото: (instagram.com/holostyakstb)

"Я помню каждый наш поцелуй, единственное, о чем жалею - надежда, которую дал тебе. Прости", - сказал Никита, обращаясь к Лиле.

После этого Никита обратился к Даше и предложил ей заветное кольцо: "Я хотел бы чувствовать и дальше это "мы", но это невозможно без кольца. Ты примешь его?" - сказал Никита. К слову, девушка с радостью приняла предложение.

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