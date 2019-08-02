"Хочу, чтобы меня запомнили красивой": умерла легендарная украинская певица

Александра Стрельченко, выдающаяся певица, родившаяся в Украине, скончалась на 83-м году жизни. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщается на сайте московского театра "Русская песня".

В обращении, составленном от имени певицы Надежды Бабкиной и коллектива театра, указано, что Стрельченко "много сил и энергии отдавала сохранению и популяризации среди молодежи народной культуры и исконных традиций".

Причина смерти не раскрывается. Следует напомнить, что артистка в последнее время страдала от продолжительного заболевания и едва не погибла в собственной квартире. 7 марта 2019 года крестный сын певицы 39-летний Николай Бурьяновский нашел ее без сознания в квартире. Увидев состояние женщины, он поспешил вызвать скорую помощь, что и помогло тогда спасти ей жизнь.

Александра Стрельченко умерла – биография и причина смерти певицы (коллаж РБК-Украина)

Будущая певица родилась на станции Чаплино Днепропетровской области УССР. Окончив школу работала в детском саду няней. Затем училась на заочном отделении Ленинградского педагогического института. Во время гастролей Воронежского народного хора в 1958 году Александра, побывав на его концерте, решила оставить учебу и посвятить себя музыкальной карьере.

С 1959 по 1962 год работала в Липецкой филармонии. С 1963 года работала в Москве, пройдя годичную стажировку во Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства. В 1971 году за лучшую радиозапись народной песни "Бела зоренька" на Международном конкурсе в Братиславе (ЧССР) удостоена 2-й премии и серебряной медали "Серебряный колос". С 1976 по 1980 год училась в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных. С 1964 года Александра Стрельченко являлась солисткой Москонцерта и художественным руководителем Мастерской народного творчества в Концертном объединении "Эстрада". С 2002 года — профессор Московского государственного университета культуры и искусств, возглавляет кафедру сольного народного пения.

Напомним, что ранее умерла известная советская актриса.