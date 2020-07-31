Не хочу базара! Кравчук опозорил российскую пропагандистку в прямом эфире (видео)

Леонид Кравчук дал интервью российским пропагандистам и осадил в эфире ток-шоу "60 минут" ведущую Ольгу Скабееву, которая перебивала первого президента Украины и не давала ответить на свои же вопросы.

Бывший глава государства в горячей дискуссии относительно возможности переговоров Киева с подконтрольными РФ марионеточными "властями" ОРДЛО на Донбассе заявил, что вожаки группировок "Л/ДНР" сами не желают приезжать в украинскую столицу и беседовать с властями.

Видео словесной перепалки опубликовано в сети.

При этом Скабеева озвучила мнение, что не считает уже временно оккупированные территории Донбасса частью Украины.

"Слушайте своего президента (Владимира Путина, - Ред.)" - призвал Кравчук, которого 30 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем украинской делегации в ТКГ.

Также он напомнил, что официальный Кремль не признает ОРДЛО отдельными "республиками".

Продолжить речь экс-президент не смог, так как Скабеева снова его перебила и продолжила свой монолог.

"Не говорите, пожалуйста, когда я говорю. Это у вас базар. Я не хочу базара!" - повысил тон Кравчук и добавил, что на теме прямых переговоров с боевиками постоянно спекулируют.

"Не надо фальшивить! Мы взрослые люди, а не дети", - сказал он.

Также Кравчук возмущался постоянными потоками лжи РФ относительно Украины: "Вы не знаете, вы все загадили, вы все выдумываете! Почему я и говорю: надо научится слушать друг друга и уважать друг друга".

Видео: Кравчук опозорил Скабееву во время в интервью на ток-шоу

Напомним, ранее в интервью РБК-Украина Леонид Кравчук рассказал о задачах от президента и "красных линиях" в переговорах по Донбассу.