Хочеться їсти лід і нюхати бензин: нутриціолог назвала незвичні ознаки браку заліза в організмі

Залізо впливає на цілий ряд функцій у нашому організму. Не лише випадіння волосся і втома сигналізують про брак цього мікроелемента. Наприклад, ознакою залізодефіциту може бути поява незвичних смакових уподобань - людині хочеться їсти лід чи землю або нюхати бензин.

Про те, які симптоми вказують на те, що організму бракує заліза, розповіла нутриціологиня на своїй сторінці Instagram.

На які функції в організмі впливає залізо

Залізо є вкрай необхідним для здоров'я організму. Цей мікроелемент входить у склад гемоглобіну, який необхідний для транспорту кисню в клітини - напряму регулює клітинне дихання і всі обмінні процеси.

"Залізо потрібне для роботи імунної системи. Воно бере участь в процесах виділення енергії і є необхідним для синтезу гормонів щитоподібної залози. Також впливає на стан нашої шкіри, волосся та нігтів. Відповідає за будову м’язів, а значить - красивого тіла", - пише нутриціологиня.

Цей мікроелемент входить до складу ферментів, які беруть участь в метаболізмі холестерину, а значить - і в синтезі статевих гормонів.

"При залізодефіциті знижується синтез серотоніну, дофаміну, ГАМК - гормонів щастя - як наслідок людина стає понура, депресивна та незадоволена життям", - зазначає експертка.

Сигнали тіла при залізодефіциті

Проявами браку цього мікроелементу в організмі є бліда і суха шкіра, головні болі, задишка, погана пам'ять й відсутність концентрації. А також тахікардія, апатія й панічні атаки.

"Коли ви насилу віддираєте себе від подушки вранці, маєте низький рівень енергії й хочете прилягти поспати вдень - це все ознаки залізодефіциту. Також, коли наче нічого не робили, а вже втомилися. А ще - починає випадати волосся, воно стає тонке і тьмяне", - пише спеціалістка.

Також експертка назвала неочевидні ознаки залізодефіциту:

чутливість до задушливих приміщень і захитування у транспорті

людині подобається запах бензину, лаку, сирості

хочеться їсти лід, землю, крейду

мерзнуть руки і ноги

з'являються заїди на губах і виникає тяга до солодкого

Нутриціологиня радить прислухатись до свого тіла і при виявленні перелічених ознак здати аналізи, аби перевірити брак заліза. Зокрема, загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, феритин, трансферин.