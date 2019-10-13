Хочется выть и ругаться матом: Комаровский жестко высказался о пресс-марафоне Зеленского

Евгений Комаровский заявил, что недоволен пресс-марафоном президента
Доктор Комаровский сильно возмутился из-за вопросов, которые прозвучали от журналистов на первом пресс-марафоне президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он высказался на своей странице в Facebook.
Комаровский написал, что увидел полный список вопросов к Зеленскому во время пресс-марафона и пришел в ужас.
"Появилась возможность для анализа, как следствие хочется выть и ругаться матом", - написал Комаровский.
Скриншот с Facebook
Он объяснил, что его сильно возмутило то, что ни в одном вопросе журналисты не спросили про врачей, учителей, детей, искусство, пенсионеров, спорт, медицину и много чего еще.
При этом, по его словам, о президенте США Дональде Трампе вспоминали не менее 25 раз. Комаровский отметил, что это диагноз журналистике.
Пользователи сети также прокомментировали его пост.
Скриншоты с Facebook
Напомним, что Комаровский поделился важным нюансом о шприцах. Он рассказал, в каких ситуациях шприц должен быт стерильным.