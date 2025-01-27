Хочеться просто сексу або близькості з конкретною людиною? Як розрізняти ці два бажання, щоб не зробити помилку

Фізичне бажання може існувати зовсім окремо від почуттів і часто буває так, що людина плутає, коли вона хоче просто сексу, а коли - близькості з конкретною людиною. Такі помилки можуть призводити до помилок та навіть стосунків, які швидко закінчуються.

Як розрізнити ці два бажання, щоб не робити помилки, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

За словами експерта, потрібно навчитися розрізняти ці два бажання, оскільки це вбереже вас від помилок та непотрібних зв'язків з іншими людьми.

На що він радить звернути увагу:

Емоційний зв'язок

Якщо ви відчуваєте сильний емоційний зв'язок з людиною, вам важливо проводити з нею час, ділитися думками та почуттями, це може свідчити про те, що ви хочете саме цю людину, а не просто сексу.

Фізичний потяг

Якщо ваші думки зосереджені лише на фізичному аспекті стосунків, і ви не відчуваєте потреби у спілкуванні чи емоційній підтримці, це може бути ознакою того, що вам хочеться просто сексу.

"Фактично, якщо ваші думки крутяться тільки навколо ліжка, і інших думок, які б були пов'язані з цією людиною, зробіть паузу, щоб розібратися, яке саме бажання вами керує", - радить коуч.

Після сексу

Зверніть увагу на свої почуття після сексу. Якщо ви відчуваєте задоволення від простої фізичної близькості, але не маєте бажання залишатися поруч з цією людиною, це може свідчити про те, що вам хотілося лише сексу.

Довгострокові плани

Якщо ви уявляєте цю людину у своєму майбутньому, плануєте спільні подорожі чи проєкти, це може бути ознакою того, що ви хочете саме цю людину.

"Уявіть, що ви з цією людиною разом снідаєте, гуляєте парком, виховуєте дітей чи робите ремонт у квартирі. Якщо все це ви можете побачити у власній уяві й вам це подобається, то ваші почуття значно глибші", - пояснює сексолог.

Ревнощі та турбота

Якщо ви відчуваєте ревнощі або турбуєтеся про цю людину, коли вона спілкується з іншими, це може свідчити про глибші почуття, ніж просто фізичний потяг.

Час разом

Якщо вам важливо проводити час разом, навіть без сексу, це може бути ознакою того, що ви хочете саме цю людину.

"На початкових стадіях будь-яких стосунків розрізнити свої почуття, емоції та бажання буває складно. І сплутати дуже легко. Саме тому найкраща порада - не поспішати та прислухатися до того, що відбувається всередині, розбиратися зі своїми почуттями", - резюмує Віталій Курсік.