Хочется постарше: Пугачева оскорбила Галкина опрометчивым заявлением (видео)

Алла Пугачева рассказала, что порой ей хочется иметь партнера постарше, нежели Галкин. Откровенным заявлением примадонна российской эстрады поделилась в социальной сети Instagram.

На видео видно, как знаменитости сидят у моря и обсуждают мужчин, которые встретились им на мероприятии. Вайкуле отметила, что ей нравился мужчина помоложе, однако Примадонна назвала его "сопляком", хотя ему было всего 55 лет.

Между тем, можно услышать как Пугачева говорит: "Посмотри на мою жизнь: молодой, потом снова молодой с юмором. Иногда хочется постарше".

Максим Галкин, который в свою очередь снимал женщин на видео, не сдержался и выразил свое недовольство. "Я вам дам постарше", - пригрозил он.

Пугачева оскорбила Галкина опрометчивым заявлением (видео: instagram.com/laima_vaikule_official)

Тем временем Галкин опубликовал в соцсети фото с Пугачевой, оставив в качестве подписи лаконичное эмоджи-сердечко.

Алла Пугачева и Максим Галкин (фото:instagram.com/maxgalkinru)

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