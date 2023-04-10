У Хмельницькому лікарці "швидкої" оголосили підозру у справі про смерть двох дітей

Що сталося

У рамках розслідування події було встановлено, що у Хмельницькому лікарка бригади "швидкої допомоги", яка прибула на виклик для надання допомоги двом хлопчикам 4 та 9 років, не провела належного обстеження, не з'ясувала всі можливі причини поганого самопочуття та неправильно встановила діагноз.

Крім того, лікарка не госпіталізувала дітей до медичного закладу, внаслідок чого малюки померли 25 та 27 жовтня 2020-го.

Причиною загибелі дітей стало отруєння чадним газом. Ось що повідомляли тоді правоохоронці: "У неділю, 25 жовтня, близько 11.00 до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що у квартирі по вулиці Кам'янецькій помер 4-річний хлопчик. Того ж дня до лікарні зі скаргами на головний біль та нудоту госпіталізували 9-річного брата померлого та 32-річну матір хлопчиків”.

Місце події у Хмельницькому (фото: suspilne.media)

Відео: сюжет місцевих ЗМІ про трагедію восени 2020 року

Наразі слідчі інформують, що в ході розслідування кримінального провадження "провели комплекс слідчих та процесуальних дій, призначили низку медичних експертиз, за результатами, яких оголошено про підозру лікарці бригади швидкої медичної допомоги, яка у той день виїжджала на виклик про отруєння дітей".

Що загрожує медику "швидкої"

Було розпочато кримінальне провадження за фактом неналежного виконання професійних обов'язків внаслідок недбалого і несумлінного ставлення до них (ч. 2 статті 140 КК).

Хмельницькі слідчі за процесуального керівництва обласної прокуратури оголосили медпрацівнику про підозру.

Тепер лікарю "швидкої" загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.