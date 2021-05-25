В Хмельницком кондуктор устроил драку с пассажиром, но история на этом не закончилась

В Хмельницком произошла драка кондуктора и пассажира из-за того, что последний якобы не захотел заплатить за проезд.
Об этом сообщается в местном Telegram-канале Хмельницкий LIVE.
Инцидент произошел утром 25 мая автобусе №22, который ходит по маршруту микрорайон "Озерная" на завод "Катион".
По информации канала, конфликт перерос в применение физической силы из-за того, что пассажир отказался оплачивать проезд. Когда мужчину выгнали из маршрутки, он не угомонился, а бросился с ножом на кондуктора и водителя
Пассажиры, которые были в салоне общественного транспорта, в комментариях пишут, что парень имел удостоверение участника боевых действий. Впрочем, кондуктор якобы требовал оплату за проезд.
Видео драки можно посмотреть здесь.
Как мы ранее сообщали, в Киеве на Левобережной произошел вопиющий инцидент. Водитель маршрутки избил пассажира за его отказ оплатить проезд.
Напомним, что под Херсоном водитель маршрутки выгнал школьника из транспорта за то, что тот хотел оплатить проезд монетами.
Также мы сообщали, что на Волыни две женщины устроили драку прямо в автобусе из-за маски. Как сообщили очевидцы, конфликт разгорелся во время рейса по маршруту Ковель-Луцк в салоне автобуса