В Хмельницком кондуктор устроил драку с пассажиром, но история на этом не закончилась

Инцидент произошел утром 25 мая автобусе №22, который ходит по маршруту микрорайон "Озерная" на завод "Катион".

По информации канала, конфликт перерос в применение физической силы из-за того, что пассажир отказался оплачивать проезд. Когда мужчину выгнали из маршрутки, он не угомонился, а бросился с ножом на кондуктора и водителя

Пассажиры, которые были в салоне общественного транспорта, в комментариях пишут, что парень имел удостоверение участника боевых действий. Впрочем, кондуктор якобы требовал оплату за проезд.

Видео драки можно посмотреть здесь.