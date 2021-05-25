В Хмельницком кондуктор устроил драку с пассажиром, но история на этом не закончилась

В Хмельницком произошла драка кондуктора и пассажира из-за того, что последний якобы не захотел заплатить за проезд.

Об этом сообщается в местном Telegram-канале Хмельницкий LIVE.

Инцидент произошел утром 25 мая автобусе №22, который ходит по маршруту микрорайон "Озерная" на завод "Катион". По информации канала, конфликт перерос в применение физической силы из-за того, что пассажир отказался оплачивать проезд. Когда мужчину выгнали из маршрутки, он не угомонился, а бросился с ножом на кондуктора и водителя Пассажиры, которые были в салоне общественного транспорта, в комментариях пишут, что парень имел удостоверение участника боевых действий. Впрочем, кондуктор якобы требовал оплату за проезд. Видео драки можно посмотреть здесь.