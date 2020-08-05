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Под Хмельницким цинично убили молодого священника: подробности трагедии

Хмельницкий, Среда 05 августа 2020 09:51
Под Хмельницким цинично убили молодого священника: подробности трагедии
В Хмельницкой области убит священник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Полиция раскрыла убийство священника

В Хмельницкой области правоохранительные органы раскрыли убийство мужчины, тело которого нашли недалеко от остановки одного из сел. Как оказалось, убитым оказался священник. Когда его тело нашли, оно уже начало разлагаться.

Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента уголовного розыска Национальной полиции.

25 июля в полицию поступило сообщение о том, что неподалеку автобусной остановки одного из сел Летичевского района Хмельницкой области обнаружено тело неизвестного мужчины 30−35 лет на стадии разложения.

Проведенные первоочередные меры правоохранителей выявили наличие признаков насильственной смерти, поэтому было открыто уголовное производство по квалификации "Умышленное убийство". Полицейские установили, что убитый - это 36-летний житель Закарпатской области — священнослужитель УПЦ, пропавший накануне указанных событий.

После проведения розыскных действий полицейским удалось установить личность подозреваемого — им оказался ранее неоднократно судимый за воровство мужчина. Выяснилось, что он убил священнослужителя с целью наживы. Забрал цепочку и личные вещи, которые были в рюкзаке.

Под Хмельницким цинично убили молодого священника: подробности трагедииЗадержанный оказался неоднократно судимым (фото: Департамент полиции уголовного розыска)

Как мы ранее сообщали, в Запорожье мать рецидивиста вырыла туннель ради побега сына из тюрьмы.

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