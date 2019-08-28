Под Хмельницким отец облил кислотой собственную дочь: всплыли жуткие детали

Отец облил собственную дочь кислотой (Коллаж РБК-Украина)

В больнице пострадавшая рассказала новые подробности ужасного преступления

В Хмельницкой области 42-летний мужчина облил кислотой собственную 18-летнюю дочь. Подробности трагедии рассказали в пресс-службе полиции Хмельницкой области.

Инцидент произошел около 6 часов утра во вторник, 27 августа. В полицию позвонила молодая девушка и сообщила о совершении преступления. Она рассказала, что ее выманили на пастбище и там связали.

"Установлено, что девушку позвали на пастбище, связали, облили веществом, похожим на кислоту, после чего злоумышленник скрылся. Он был в балаклаве и темной одежде, но пострадавшая распознала в нем отца", - рассказали в полиции.

Кроме того, девушка сообщила, что это не единственное преступление отца по отношению к ней. Она призналась, что на протяжении семи лет он совершал над ней сексуальное насилие.

Медики диагностировали у пострадавшей ожоги лица, груди и бедра – в общей сложности поражено около 5% тела девушки.

По месту проживания пострадавшей и ее отца была отправлена следственно-оперативная группа. В доме были найдены вещественные доказательства преступления. 42-летнего мужчину задержали и предъявили подозрение в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений.

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