Под Хмельницким "копы" отпустили убийцу, чтобы не портить ему свадьбу

Под Хмельницким 23-летний парень забил до смерти мужчину - отца двоих детей - на глазах у родных и свидетелей, и после задержания через несколько часов был отпущен на свободу. Полиция даже не вручила ему подозрение. На следующий день после этого молодой человек отгулял свадьбу, и якобы правоохранители просто не хотели портить ему праздник. Теперь семья погибшего три месяца добивается справедливости. Об этом говорится в сюжете "Надзвичайних новин".

По словам очевидцев происшествия, Денис Мирецкий нанес 31-летнему Василию Корчику два удара в районе живота и солнечного сплетения, и когда мужчина упал без чувств, смеялся и говорил, что ему за содеянное ничего не будет. Как рассказали жители села Васьковцы Изяславского района, где произошла трагедия, у парня родственник раньше работал в местных правоохранительных органах на высокой должности.

Родные и свидетели уверены, что убийцу пытаются "отмазать". После свадьбы - в соседнем селе Клумбовцы - он уехал в Хмельницкий и теперь проживает там. Когда журналисты встретились с молодым человеком, тот просто убежал от них после вопроса относительно инцидента.

Под Хмельницким парень забил насмерть мужчину, но его отпустили (Фото: скриншот kriminal.ictv.ua)

Жена погибшего Ирина рассказала, что "разборки" могли произойти из-за незначительного конфликта Василия на работе со своим младшим коллегой. После этого мужчины вроде как помирились, но "обиженный" юноша пожаловался дяде Валерию, который подговорил трех парней из соседнего села и на следующий день - 20 июля - они все вместе приехали "на разборки". По словам очевидцев, мужчины были не трезвые. Они набросились на Корчика и стали его избивать на глазах у детей и около 20 свидетелей.

Когда мужчина упал, соседи пытались оказать ему домедицинскую помощь, но было уже поздно.

Сыновья погибшего 8-летний Алексей и 6-летний Артур очень скучают по отцу и хотят, чтобы его убийцу посадили.

В то же время отмечается, что сам Мирецкий открыто говорил в селе, что отвечать за содеянное он точно не будет.

Под Хмельницким парень забил насмерть мужчину - полиция его отпустила (Фото: скриншот kriminal.ictv.ua)

В справке о причине смерти Корчика говорится, что он умер от сердечной недостаточности.

Под Хмельницким парень забил насмерть мужчину - полиция даже не вручила ему подозрение (Фото: скриншот kriminal.ictv.ua)

Тем временем свидетели расправы говорят, что получают телефонные угрозы.

Под Хмельницким парень забил насмерть мужчину, но его отпустили (Видео: YouTube / 33tvchannel)