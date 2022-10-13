Ця хитрість допоможе вам утеплити вікна за копійки

Незабаром розпочнуться зимові морози та разом із ними опалювальний сезон, але ціни на комунальні тарифи стримують від того, щоб вмикати котел "на всю". Тому варто підготувати помешкання до холодів.

Утепляємо плівкою вікна

Вікна є головними джерелами виходу тепла з оселі взимку , а особливо, якщо вашим вікнам кілька десятків років або вони не мають жодного типу ізоляції чи спеціального скла.

Коли ви підвищуєте тепло в приміщенні, ваші тонкі вікна змушують прохолодне повітря проникати всередину та вести боротьбу за температуру. Щоб цього не сталося, пухирчаста плівка додає шар захисної ізоляції.

Наклеювання бульбашкової плівки на вікна займає всього 15 секунд на кожне вікно, тобто ви можете утеплити весь будинок за лічені хвилини. Все, що вам знадобиться, це великий запас плівки, ножиці та пляшка з розпилювачем, наповнена водою.

Просто обріжте плівку до потрібного розміру вікна, розпиліть воду на все вікно та притисніть плівку до вікна, щоб самі бульбашки торкалися скла, а задня сторона була спрямована до вас.

Як утеплити дім за допомогою плівки (фото: macgyverisms.wonderhowto.com)

Коли плівка більше не буде потрібна, просто зніміть її з вікна. Жодних слідів на склі вона не залишає.

Якщо вікна не дозволяють бульбашковій плівці прилипати, додайте невелику кількість гліцерину в наповнену водою пляшку з розпилювачем. Або скористайтеся подвійною липкою стрічкою, яка є достатньо міцною, щоб утримувати легкий пластик.

Як окупиться використання плівки для утеплення

Лише за два місяці після утеплення ви побачите зміни у своїх рахунках за електроенергію. Згідно з підрахунками, пухирчаста плівка вдвічі скорочує кількість тепла, що втрачається через вікна.

Неізольоване вікно втрачає близько 168 000 фізичних одиниць тепла протягом середнього зимового сезону. Тим часом вікно, ізольоване плівкою, втрачає лише 88 000 за той самий сезон.

Словом, чим дорожче ваше джерело опалення, тим більше ви можете заощадити за допомогою додаткової ізоляції.

Єдиний реальний недолік

Серед усіх плюсів використання бульбашкової плівки є один мінус. Це погана видимість з вікна. Тож вибирайте плівку більшого розміру, яка містить середні та великі бульбашки повітря.

Чим більші самі бульбашки, тим більше сонячного світла може проникати крізь них і тим чіткішим буде ваш власний погляд.

Вам не потрібно обмежувати використання бульбашкової плівки самими вікнами, адже ви можете підвищити її ефективність і використати її для утеплення, наприклад, автомобіля.