"Хитра ср*ка": скандальна психологиня Холоденко висміяла Винника (відео)

Холоденко висміяла Винника

Так, психологиня мала назвати продовження приказок. Одна з них була дуже смішною і буквально спантеличила Холоденко. Вона так і не зуміла вгадати, як закінчується приказка, перша частина якої: "хитра ср*ка п*рдить тихо".

Тому Наталія вирішила зателефонувати своєму зірковому колезі - психологу Дмитру Карпачову. Втім, він також не знав, чим закінчується така приказка. Тому Матвєєва все ж сказала правильну відповідь: "хитра ср*ка п*рдить тихо, а смердить на все село".

"Тобто це про людину, яка тихенько щось сказала, а воно вже рознесло по всьому селу... Боже, яка хороша фраза, просто початок пісні. Я думаю, Винник міг би заспівати цю пісню. Він вийде зі своїми косами, без манікюру, або вже як вийде, і такий: "Хитра ср*ка п*рдить тихо, і вовчиці всі підійшли до мене, а смердить на все село". І якось там пішов далі приспів", - почала жартувати Холоденко.

Її слова ошелешили Матвєєву, вона почала сміятися та ніяковіла. Потім Надія намагалася перевести тему.

"Надя, ти зосередься, ми говоримо про серйозні речі! Я тільки що дала друге життя Виннику на українській естраді. А ти смієшся сидиш", - продовжила Холоденко.

На це Матвєєва відповіла, що Винник, на її думку, навряд чи буде вдячний Холоденко за цей "хіт".

Чим відома Наталія Холоденко

Психологиня популярна у соцмережах, а декілька років тому вона часто з'являлася на телебаченні. Втім, на тлі повномасштабної війни РФ проти України Холоденко вже декілька разів потрапляла у скандали.

Так, спочатку вона говорила про те, що українці нібито надто категоричні, адже ненавидять всіх росіян. На думку Холоденко, не всі мешканці або ж громадяни країни-агресорки погані.

Потім Наталія заявляла, що у росіян "національного масштабу аутизм". До того ж психологиня казала, що люди з РАС "не мають емпатії від народження". Порівняння росіян з аутистами сильно обурило мережу, особливо батьків, діти яких живуть з таким діагнозом.

Потім Холоденко зверталася до українців з закликом. Вона заявила, що "нас зливають", країну нібито "вже поділили", але "попри все" Наталія просила людей триматися. На це відповідала співачка Анастасія Приходько. Вона зауважила, що не розуміє, для кого це каже Холоденко, яка під час війни мешкає за кордоном.