Названо кращі природні ліки від стресу та тиску восени

Жовто-помаранчеві ягоди обліпихи - кращі природні ліки від стресу та тиску, які варто вживати восени.

Які харчові цінності та лікувальні властивості має ця ягода - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Що відомо про обліпиху

Обліпиха (Hippophae rhamnoides) - являє собою чагарник або невисоке деревце з характерними подовженими листям сріблястого відтінку, вкритими голками.

У природних умовах обліпиха зустрічається в холодних зонах Європи та Азії, переважно на морських узбережжях. В Україні росте майже всюди.

Квіти обліпихи мають п’янкий солодкий аромат, який відчувається на відстані багатьох метрів. Отримані з них ягоди обліпихи відрізняються овальною формою і яскравим кольором від світло-жовтого до темно-оранжевого, а також кислим смаком з гіркуватими і терпкими нотками.

Харчові цінності обліпихи

Ягоди обліпихи їстівні і дуже багаті цінними поживними речовинами. Свіжа м'якоть містить в середньому 74 ккал на порцію 100 г, 9,1 г вуглеводів (в тому числі 2,4 г цукру і 2,9 г клітковини), 1 г білка і 4,2 ​​г жиру.

Цукрові сполуки, знайдені в них, - це в основному глюкоза, а також фруктоза та інші, включаючи: ксилоза; вони також є джерелом невеликої кількості цукрових спиртів.

Обліпиха багата вітамінами-антиоксидантами, а також іншими антиоксидантами та мінералами, хоча вміст цих інгредієнтів дуже різний. Найважливішим багатством плодів обліпихи є, перш за все, вітамін А у формі каротинових пігментів (включаючи бета-каротин, а також альфа- і гамма-каротин, лікопін, зеаксантин і кантаксантин), вітамін С і вітамін Е.

Ягоди обліпихи також є джерелом вітамінів групи В (включаючи В2, В5, В5, В12 і ніацин), таких елементів, як мідь, цинк, марганець, кремній і бор, а також фітостероли. Вміщені в них поліфенольні антиоксиданти, в основному з групи флавоноїдів і фенольних кислот, є одними з найцінніших сполук, що визначають лікувальні властивості цієї рослини.

Крім плодів, в якості рослинної сировини використовують також листя (переважно у вигляді екстракту) і масло насіння обліпихи, яке з технологічних міркувань віджимають з насіння з додаванням шкірки і частини м'якоті, що залишається після віджимання соку. Завдяки цьому він збагачений пігментами каротину та іншими цінними антиоксидантами, які надають йому сонячного кольору.

Харчова цінність продуктів з обліпихи залежить від їх виду та способу виробництва. Обліпихова олія містить значну кількість жирів у порівнянні зі свіжими плодами рослини.

Сушені плоди також є важливою рослинною сировиною. Обліпиха у вигляді сухих плодів містить близько 40%. цукру, 6% білків 33 % жиру, 6 % клітковина (2% - пектин, тобто водорозчинна клітковина), 2% мінеральні речовини та сліди крохмалю.

Що вилікує обліпиха?

Оздоровчі властивості фруктів Вітамін А у формі каротиноїдів запобігає висиханню шкіри, захищає її від ультрафіолетового випромінювання та покращує її колір.

Вітамін С бере участь у виробленні колагену, що забезпечує його еластичність, а вітамін Е необхідний для підтримки належного зволоження та змащення. Ці антиоксиданти є ключовими для підтримки належного стану шкіри та уповільнення процесів старіння.

Завдяки цьому ефекту ягоди обліпихи допомагають запобігти проблемам із зором та їх поглибленню. Крім того, каротиноїди покращують колір епідермісу та захищають шкіру та очі від шкідливого сонячного випромінювання.

Регулярне споживання обліпихи допомагає захистити організм від окислювального стресу, пов’язаного з дією надлишку вільних радикалів.

Вона не тільки уповільнює процес старіння шкіри, а й підтримує роботу травної та кровоносної систем. Компоненти обліпихи запобігають розриву кровоносних судин, тому продукти, отримані з цієї рослини, використовують для профілактики варикозного розширення вен і судинної шкіри.

Обліпихова олія успішно застосовувалася пацієнтами для лікування радіаційних опіків у Чорнобилі після вибуху на АЕС.

На основі наукових досліджень було доведено, що антиоксиданти, що містяться в плодах обліпихи, такі як вітаміни А і Е та фенольні сполуки, зменшують окисне пошкодження клітин, а також пригнічують утворення канцерогенних сполук, таких як афлатоксин B1 і N-нітрозосполуки.

Біологічно активні речовини, що містяться в обліписі, також обмежують розвиток і розмноження ракових клітин, в тому числі: у дихальній, травній, репродуктивній, кровоносній та лімфатичній системах.

Експерименти, проведені на щурах і мишах, довели вплив екстракту плодів обліпихи на загибель ракових клітин легенів, передміхурової залози, шийки матки, товстого кишечника, молочної залози, а також меланоми, саркоми і лімфатичної лейкемії.

Чим корисний сік з обліпихи?

Свіжі ягоди обліпихи хоч і містять найбільшу концентрацію корисних для нашого здоров'я речовин, але дуже кислі. Не кожен сприйме їх характерний смак, який, як і у чорноплідної горобини, трохи пом'якшується після заморожування на кущі або в морозилці.

Сік, вичавлений зі свіжих плодів обліпихи, переноситься краще, бо зберігає багато містяться в них цінних сполук, в тому числі не менше 75% вітаміна С.

Він також є джерелом багатьох біоелементів, серед яких: залізо, марганець, бор, кальцій і кремній. Також непогано переробляти свіжу обліпиху на варення або настоянки, які від природи набагато солодші.

У свою чергу, альтернативою для людей, у яких немає часу або кулінарних навичок, може бути готовий 100% сік обліпихи, який також дозволяє отримати користь від рослини. На ринку представлені як підсолоджені соки з обліпихи, так і натуральні - звичайно, по можливості краще вибирати останні.

Відкрита пляшка соку зазвичай повинна зберігатися в холодильнику не довше 7 днів, що варто враховувати, вирішуючи придбати продукт певного обсягу.