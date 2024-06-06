Хіба мати винувата... 5 голлівудських зірок, чиї діти їх зганьбили на весь світ

Знаменитостям постійно доводиться піклуватися про свою репутацію. Однак іноді, попри всі старання, зберегти імідж не вдається. Часто це відбувається через їхніх дітей.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про голлівудських зірок, чиї нащадки їх зганьбили на весь світ.

Майкл Дуглас та його син Кемерон

У 2009 році син Майкла Дугласа був засуджений на 7 років позбавлення волі за продаж наркотиків. Згідно з медичною довідкою, доданою до справи, він спробував наркотики в 13 років, до 20 років почав вживати героїн і до 25 років набув стійкої залежності, на момент арешту роблячи ін'єкції п'ять-шість разів на день.

"Я розчарований своїм сином, але не менше я розчарований нашою системою. Проте, я вважаю, що в'язниця зараз - найкраще місце для нього, де він зможе все обміркувати і почати заново", - заявив актор.

2016 роци Кемерон вийшов на свободу, де на нього чекала сім'я і дівчина, яка підтримувала його всі ці роки.

Майкл Дуглас та його син Кемерон (фото: instagram.com/michaelkirkdouglas)

Джекі Чан та його син Джейсі

Схожа ситуація відбулася у родині ще одного голлівудського актора. У 2014 році китайські правоохоронні органи провели антинаркотичний рейд, під час якого було заарештовано сина Джекі Чана за вживання наркотиків.

У його квартирі також перебували інші особи, які займалися тим самим. Зрештою Джейсі пред'явили друге обвинувачення за надання приміщення для вживання наркотиків. Суд засудив його до шести місяців тюремного ув'язнення.

Джекі Чан (фото: instagram.com/jackiechan)

Роберт Дауні-молодший та його син Індіо

Як відомо, "Залізна людина" має непросте минуле. Його батько теж був актором, і сам Роберт Дауні-молодший з дитинства зіштовхнувся з наркотиками.

Роберт Дауні-молодший (фото: instagram.com/robertdowneyjr)

Він уперше спробував заборонені речовини у віці всього 8 років! Відтоді страждав від важкої наркотичної залежності, що призводило до постійних арештів за зберігання наркотиків, тюремного ув'язнення і лікування в реабілітаційних центрах.

Актор зміг подолати свою залежність і побудувати успішну кар'єру, але вберегти сина від подібної долі не зміг. Індіо також вживав наркотики і був затриманий поліцією за їх зберігання.

Індіо Дауні (фото: instagram.com/indiodowney)

Том Хенкс та його син Честер

Навесні 2015 року син знаменитого Тома Хенкса влаштував гучну бійку і розгромив готельний номер, завдавши готелю збитків на суму 1800 доларів. Влітку того ж року, коли йому було 25 років, він раптово зник на цілий місяць.

Том Хенкс найняв приватних детективів, щоб знайти свого сина. Однак Честер повернувся сам. Як з'ясувалося, спадкоємець актора перебував у реабілітаційній клініці, де лікувався від наркозалежності.

Він вирішив самотужки взятися за розум, позбутися залежності та більше не ганьбити свого іменитого батька.

Честер почав вживати наркотики з 16 років і встиг накоїти багато ганебних справ під їхнім впливом.

Том Хенкс та його син Честер (фото: instagram.com/chethanx)

Ніколас Кейдж та його син Вестон

У 2011 році син відомого актора побився зі своїм тренером в одному з ресторанів Лос-Анджелеса, тому що той заборонив Вестону замовляти страви, які могли б зашкодити його фігурі.

Хлопець, який є лідером дез-метал-гурту, не зміг впоратися зі своїми емоціями і пустив у хід кулаки.

Його гнів був настільки сильним, що довелося викликати психіатричну службу. Лікарі приїхали на місце і забрали агресивного сина Ніколаса Кейджа із собою.

Ніколас Кейдж та його син Вестон (фото: Getty images)