В Херсонской области 11-летний ребенок покончил жизнь самоубийством

В Херсонской области 11-летний ребенок из многодетной семьи переселенцев повесился на ремне. Он всего на несколько минут остался один, но медикам спасти его не удалось.

Трагедия произошла в Олешковском районе Херсонской области. На горячую линию Национальной полиции позвонили медики и сообщили, что в больницу привезли ребенка без признаков жизни и со следами удушения. Как рассказали родители, они обнаружили сына в его комнате, и он уже не дышал. Детали рассказали в отделе коммуникации Национальной полиции Херсонской области.

Семья переселенцев переехала в Олешковский район около двух лет назад из Луганской области. Всего в семье воспитывалось семеро детей и на учете у правоохранительных органов и социальных служб они не состояли.

В тот вечер дети играли в комнате, а потом ненадолго оставили 11-летнего мальчика одного, буквально на несколько минут. А когда вернулись, то обнаружили брата повешенным на ремне за железный ободок кровати. Мальчика сразу освободили, и соседи помогли немедленно доставить его в больницу. Однако врачи помочь ребенку уже не смогли. Следов насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст.115 (Умышленное убийство с пометкой "самоубийство") Криминального кодекса Украины. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия и ведут следствие.

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