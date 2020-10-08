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Под Херсоном умерла роженица с ребенком: родственники вспомнили о странной таблетке

Четверг 08 октября 2020 10:45
Под Херсоном умерла роженица с ребенком: родственники вспомнили о странной таблетке
Под Херсоном во время родов погибла женщина и ее малыш (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Херсонской области разгорелся скандал из-за смерти роженицы с ребенком

В селе Нижние Серогозы Херсонской области произошла трагедия. Во время родов умерла 36-летняя женщина с ребенком. Родственники погибшей винят во всем врачей, они утверждают, что женщина была здорова и ее беременность протекала хорошо. К тому же, для нее это не первые роды, у умершей уже есть двое детей. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Муж погибшей Оксаны сообщил, что за его женой не было должного ухода, мол, врачи ей дали какую-то таблетку, а потом подошли, но было уже поздно. Сами медики говорят, что у женщины был узкий таз и головка ребенка не проходила.

"Женщина поступила с преждевременным излиянием околоплодных вод. Произошла такая ситуация — клинически узкий таз, такое бывает. Этот диагноз можно поставить только в родах. Несоответствие размеров таза матери и головки плода", — рассказала Татьяна Гладун, акушер-гинеколог районной больницы.

Муж Тани требует для врачей наказания, он уверен, ей дали таблетку, хотя сейчас это отрицают. Об этом говорит и свекровь погибшей женщины. По словам врачей, Таня умерла от анафилактического шока на медпрепарат.

Односельчане говорят, что врачи праздновали какое-то событие в этот день и от них чувствовался запах алкоголя. Врачи информацию отрицают и отмечают, что у женщины были сложные роды, ей сделали кесарево сечение, но при этом открылось сильное кровотечение. Кровь остановить не смогли и удалили женщине матку, но у нее не выдержало сердце, оно остановилось во время операции.

Новорожденную малышку поместили в реанимацию, но через три дня она умерла. Примечательно, что в больнице ничего об инциденте не сообщили, в полиции все узнали из соцсетей и открыли дело о халатности врачей. Сейчас ведется расследование.

Как мы писали ранее, в Кировоградской области ребенок умер после отказа делать кесарево сечение.

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