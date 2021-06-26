Под Херсоном спасатель устроил смертельное ДТП: вылетел на встречку и протаранил авто

ДТП со смертельным исходом произошло 25 июня возле села Александровка.

После столкновения автомобилей спасатель ГСЧС, который был за рулем машины, и его два пассажира были госпитализированы.

На опубликованных фото с места аварии видно, что автомобили очень сильно повреждены. Таким образом, очевидно, скорость движения была большая. Также рядом с разбитой машиной лежит перевернутый прицеп, в котором находились ящики с овощами - они усыпали дорогу после ДТП.

По факту происшествия было начато расследование, которое ведут следователи территориального управления ГБР Мелитополя. Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Херсонская областная прокуратура.

Под Херсоном спасатель на авто выехал на встречку и совершил смертельное ДТП (фото: dbr.gov.ua)

Остальные снимки с места жуткой аварии можно посмотреть по этой ссылке.

Предварительная квалификация открытого дела: нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

За совершения такого правонарушения спасателю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.