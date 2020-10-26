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Под Херсоном школьницы устроили драку: друг все снял на видео

Автор: Анна Шиканова

Девочки-подростки устроили побоище, а их друг не стал их разнимать

В Херсонской области школьницы-подростки устроили жуткую драку, а весь инцидент на видео снял их друг, который даже не попытался предотвратить побоище.

Инцидент произошел в пгт Белозерка Херсонской области. Между двумя 13-летними девочками возник спор, который постепенно перерос в жуткую драку. В какой-то момент одна из девочек вцепилась второй в волосы, повалила ее на землю и начала пинать ногами. Видео опубликовали в Telegram-канале "Стражи Эспрессо".

Драку на видео снимал друг девочек, который вместо того, чтобы остановить побоище, подбадривал участниц своими комментариями.

"Комментатор явно не из джентльменов. Вместо того чтобы разнять участниц драки, он "доливает масла в огонь". Надеемся, что полиция не оставит это избиение без внимания и все причастные будут наказаны", - говорится в сообщении.

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Кроме того, есть подозрение, что такая драка происходит не впервые, так как в опубликованном видео есть кадры разных ситуаций между подростками.

Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику! 18+

В Херсонской области девочки-подростки устроили побоище

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харьковской области избили бывшего министра, когда он копался на своем участке.

А также мы писали о том, что в Херсоне пьяная компания на детской площадке пырнула ножом ребенка за замечание.

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