Под Херсоном полицейский расстрелял участников АТО: появились подробности

Инцидент начался 12 июня около 11:00 неподалеку от села Цукуры Каховского района на перекрестке автодорог Одесса - Мелитополь и Чаплинка - Новая Каховка. Водитель авто, ехавшее со стороны Цукур в сторону Коробков не предоставил преимущество в движении другому водителю, чем создал аварийную ситуацию.

Тогда водитель, которого подрезали, решил догнать нарушителя - Павла Зайца. Но вместо извинений, по нему был открыт из травматического оружия.

Фото: Павел Заяц, который стрелял в участников АТО (most.ks.ua)

Один из мужчин получил ранение в ногу, второй - в живот. Как оказалось, оба пострадавших - участники АТО, как и сам полицейский.

В тот момент в авто было трое детей, которые сильно испугались.

"В автомобиле находилось на тот момент трое детей, которые до смерти испугались и до сих пор находятся в шоковом состоянии. Мужчин доставили в больницу, где одного из них прооперировали", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали полицейские, следователи внутренней безопасности, ГБРовцы.