Под Херсоном пчелы обезвредили оккупантов. Троих покусали до смерти, - СМИ

Случилось это в Олешковском районе под поселком Челбурда (Пролетарка до 2016 года).

По информации местных, насекомые из ульев, оставленных под поселком проснулись и налетели на воинскую часть, которую захватили оккупанты.

Дело в том, что весной пчеловоды всегда подкармливают истощенных за зиму пчел. Сейчас такого не случилось, потому что такую возможность имеют не все хозяйства.

А голодные пчелы ведут себя агрессивно - трем оккупантам это стоило жизни.

"Остальные 25 также надолго запомнят, что Украине защищаться от врага помогает сама природа", - говорится в заметке.

Херсонская область - место заколдованное

Интересно, что история про "боевых гусей", которые попали в двигатель вражеского самолета и сбили его, также из Херсонской области, из поселка Каланчак.

И как же не вспомнить о Чернобаевку, которая 27 марта открыла счет 11:0.