Под Херсоном мужчина держал рабов и сдавал их в аренду: жуткие подробности

Под Херсоном мужчина держал рабов и сдавал их в аренду (коллаж: РБК-Украина)

Двум мужчинам удалось выбраться из "рабства" и обратиться к правоохранителям

Под Херсоном в Скадовском районе 30-летний мужчина удерживал у себя дома работников из центральных и западных областей Украины и "сдавал их в аренду". Как рассказали освобожденные, им приходилось работать на полях местных фермеров по 15 часов. Денег им не платили. Все подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Двум мужчинам удалось убежать из рабства и обратиться к представителям правоохранительных органов. Именно они рассказали, что в "трудовом лагере" находились 13 человек в возрасте от 19 до 53 лет, среди них две женщины. Все они жили в сарае в антисанитарных условиях. Незаконно удерживал "рабов" 30-летний мужчина, который называл себя бригадиром и сдавал своих "пленных" в аренду местным фермерам. Люди работали на полях под палящим солнцем с 05:00 утра и до вечера.

Под Херсоном мужчина держал рабов и сдавал их в аренду (фото: hr.npu.gov.ua)

"Полицейские установили, что 30-летний вербовщик искал бесплатную рабочую силу среди социально незащищенных категорий населения преимущественно в Кировоградской и Закарпатской областях. Обещал достойную зарплату, бесплатное проживание и питание. Когда же люди попадали на место, на них осуществляли психологическое давление и принуждали к тяжелому труду", - добавили в полиции.

Под Херсоном мужчина держал рабов и сдавал их в аренду (фото: hr.npu.gov.ua)

"Бригадир" обещал выплатить всем их заработную плату по окончании рабочего сезона. Все средства, которые выплачивали фермеры, он забирал себе. Пленники фактически работали за еду и спальное место в антисанитарных условиях.

Правоохранители открыли по факту преступления уголовное дело, которое квалифицировали как незаконное лишение свободы и похищение человека, а также торговля людьми.

Правоохранители провели спецоперацию по освобождению работников в 04:00.

Напомним, что ранее украинца спасли после пяти лет рабства в России.