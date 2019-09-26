Под Херсоном дезертир с автоматом поставил на уши КОРД и ГБР: все детали инцидента (фото)

Под Херсоном в Каховке дезертир забаррикадировался в квартире со своей женой и угрожал открыть огонь из автомата. На место происшествия прибыло руководство полиции области, районного отдела, бойцы КОРД и других спецподразделений. Злоумышленника удалось задержать. Об этом передали в отделе коммуникации полиции Херсонской области.

Инцидент произошел вечером 25 сентября. Была введена в действие полицейская операция "Гром".

"В ходе проведения согласованных и профессиональных действий полицейских злоумышленник был обезврежен. Сейчас он задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Никто из граждан не пострадал", - рассказали правоохранители.

В Каховке задержали вооруженного дезертира (Фото: hr.npu.gov.ua)

Было открыто уголовное производство по ч.1 ст.345 УК.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Задержанный - военнослужащий, который год назад заключил контракт с ВСУ, но дезертировал из части.

В местном паблике "Каховская зоря" на странице в Facebook писали, что злоумышленник забаррикадировался в одном из жилых зданий возле военкомата в центре города. По словам очевидцев была слышна стрельба.

"По словам главы ОО "Участники АТО "СКИФ" Андрея Кудрича, задержанный участником боевых действий в зоне АТО или ООС не был", - говорится в публикации.

В Каховке задержали вооруженного дезертира (Фото: khersonline.net)

По словам соседей, у молодого человека были проблемы с алкоголем.

Задержанного отправили на трое суток в СИЗО.

Как уточняет местоне издание "Херсонцы", молодой человек служил в дислоцированной в Херсонской области 57-й отдельной мотопехотной бригадой, но с места дислокации скрылся. Его объявили в розыск еще весной. После задержания суд до вынесения приговора отправил подозреваемого под домашний арест.

Но когда сотрудники ГБР приехали к нему для проведения следственных действий, дезертир с автоматом вышел из квартиры по улице Луначарского, в которой проживал вместе с супругой и угрожал открыть огонь.

Через некоторое время он через окно сбежал и спрятался у друга за несколько кварталов от своего дома. Там дезертира и задержали.

В полиции подчеркнули, что никакой стрельбы не было.

В Каховке задержали вооруженного дезертира (Фото: hr.npu.gov.ua)

Как сообщалось, ранее в Николаеве бывшие нацгвардейцы устроили пьяный дебош в одном из кафе и избили полицейского, которого пришлось забрать в больницу.