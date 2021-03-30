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В Херсоне трех маленьких детей дома морили голодом: мать получает выплаты

Автор: Владимир Костырин

В Херсоне госпитализировали трех истощенных маленьких детей, которые проживают в бедной семье, и систематически недоедали. 25-летняя мама малышей также попала в больницу.

Об этом передает местное издание "Новый день".

Врачи расценили состояние 5-летнего мальчика и 3-летней девочки на момент поступления в клинику как тяжелое, а 6-месячного мальчика - как средней тяжести. У маленьких пациентов диагностировали гастроэнтероколит, гемоколит, дефицит веса, запущенный атопический дерматит, и не только.

"Скорую" вызвала мама детей, когда заметила, что у сына появился кровавый понос. Прибывшие на вызов медики поняли, что всем малышам в этой семье необходима срочная медпомощь, и их госпитализировали.

Организм детей в первые дни в больнице элементарно не воспринимал нормальную пищу, но сейчас их немного откормили. Однако малыши все еще нуждаются в лечении.

Как выяснилось, у их мамы вообще нет денег. Женщина получает от государства пособие, но куда деваются средства - не понятно. Ее муж перебивается различными заработками. Оба родителя спиртным не злоупотребляют.

Как рассказали в службе по делам детей Корабельного районного в Херсоне совете, эти дети находятся на учете, поскольку воспитываются в семье, попавшей в сложные жизненные обстоятельства. Отец двух младших живет с семьей, но официально у них есть только мать.

Семью несколько раз проверяли, заставляли наводить порядок в доме. Собственного жилья пара с детьми нет, а за арендуемый дом уже полгода не платит, и владелица может их выселить.

Сейчас медики очень обеспокоены тем, какая судьба ждет детей. Врачи настаивают, что оставлять их родителям нельзя, иначе состояние здоровья вновь ухудшится и в следующий раз спасти могут не успеть.

В службе по делам детей обещают сделать все, чтобы малыши не возвращалась домой. Сейчас комиссия по защите прав ребенка намерена принять решение по иску в суд о лишении родительских прав матери на всех троих детей. После выписки из больницы деток, вероятно, передадут в Херсонский областной центр социально-психологической реабилитации.

Ранее сообщалось, что под Одессой горе-мать заморила трехлетнюю дочь голодом. Она в течение полутора месяца держала девочку под замком, чтобы ее никто не видел.

Напомним также, что в Запорожье мать довела 5-летнего сына до крайнего истощения.

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