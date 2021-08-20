В Херсоне рухнул самый высокий флагшток: раздавил автомобиль в хлам (видео)

В Херсоне ко Дню Независимости установили гигантский флагшток, на который должны были поднять самый большой флаг Украины в этой области. Однако флагшток рухнул и раздавил иномарку, которая оказалась припаркованной рядом.

Местные жители утверждают, что постройку флагштока проводили на скорую руку, так как торопились успеть к празднику. Строительство шло с перебоями, но за пару недель до Дня Независимости строители начали ускоряться.

"Работы не ведутся потому, что там сейчас залиты сваи, проведено бетонирование и бетон набирает устойчивости. Это — процедурный момент. Зачем там держать технику, если идет процедурный момент? Работы, думаю, через две недели начнем: приступим к заливке плиты. То есть мы успеем, должны успеть. Ко Дню Независимости у нас будет самый большой флаг в области", — рассказывал несколько недель назад Николай Якименко, замглавы облгосадминистрации.

В Херсоне рухнул самый высокий флагшток

Самый большой флаг в Херсоне должны были поднять на площади возле Херсонской областной универсальной научной библиотеки имени Олеся Гончара 23 августа в 9:00 утра. Размер флага – 12 на 18 метров. На создание флагштока было выделено 8 миллионов гривен. Как сообщал ранее Якименко, средства на флагшток не из бюджета области, а – грантовые.

Стоит отметить, что автомобиль Lexus восстановлению скорее всего не подлежит и его придется сдавать на металлолом. Кому принадлежит автомобиль – пока неизвестно.

Самый высокий флагшток в Херсоне рухнул и раздавил автомобиль