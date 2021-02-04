В Херсоне разгорелся скандал: водитель маршрутки выгнал на улицу ребенка с эпилепсией

Под Херсоном водитель маршрутки выгнал школьника из транспорта за то, что тот хотел оплатить проезд монетами. Как объясняет водитель – монеты вышли из употребления, но мама школьника опровергает эту информацию.

Никто из взрослых пассажиров не встал на защиту ребенка и люди спокойно позволили водителю выгнать школьника из транспорта. Восьмиклассник Ваня зашел в маршрутку, чтобы добраться со школы домой, и протянул водителю горсть мелочи, без сдачи. Но водитель отказался принимать оплату, пришел в ярость и выгнал ребенка на улицу. Детали рассказали в сюжете ТСН.

"Он вернулся в школу, зашел в слезах и техработник дала ему 10 гривен одной купюрой. Для ребенка это стало шоком", - рассказала классная руководительница Ирина Маскаева.

Мама Вани узнала об инциденте, когда сын вернулся домой. Женщина возмущена поведением водителя, так как у Вани эпилепсия и приступ мог произойти в любой момент. Он имеет право на бесплатный проезд в городском транспорте, но принципиально оплачивает свои поездки.

"Мы всегда оплачиваем свой проезд, мы не пользуемся удостоверением. Но оно у нас есть", - добавила мама школьника.

У Вани после пережитого стресса поднялась температура и давление, началась лихорадка и мама вынуждена была вызвать бригаду скорой помощь. После этого женщина не выдержала и пошла разбираться с водителем маршрутки на остановку транспорта.

70-летний водитель Николай Горовой утверждает, что ситуация была совершенно другая и он не позволил парню ехать, так как тот дал ему монеты, которые вышли из обращения.

"Он зашел, положил по 25 копеек, по 10 и по 50. Я говорю, убери свои деньги, говорю, освободи машину. Он говорит, у меня других денег нет, и все, больше ничего. Я его не толкал, а не выталкивал, он забрал деньги и ушел", - заявил водитель.

Мама утверждает, что у ребенка не было таких копеек, были монеты по одной гривне и две гривны бумажными купюрами. Она сообщила, что будет обращаться в суд.

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