В Херсоне в магазине продали рыбу с червями: видео неприятного "сюрприза"

В Херсоне местная жительница показала, какую рыбу продают в магазине "Ступеньки". Там женщина приобрела рыбу сразу с" наживкой" – червями внутри.
Об этом Юлия Ерема рассказали в Facebook-сообществе "Херсон днем и ночью".
По словам женщины, она отправила в сообщество видео, снятое в магазине, чтобы предупредить местных жителей об опасности.
На ролике видно, что в рыбе, которая продается с икрой, уже успели завестись черви.
"С икоркой хорошая рыбка. И с наживкой уже сразу. Магазин "ступеньки", - прокомментировала Юлия.
Кроме того, женщина показала чек, на котором можно увидеть дату и место приобретения продукта.
Через некоторое время Юлия рассказала, что магазин сделал возврат и попросил прощения за несвежие продукты.
"Сделали возвращение. Магазин извинился. Но все же будьте осторожны! Это неприятно!"- пишет она.
В сети пользователи отреагировали на ситуацию.
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