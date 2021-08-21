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В Херсоне арбузы продают за копейки: почему резко упала стоимость (фото)

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Херсон , Суббота 21 августа 2021 16:33
В Херсоне арбузы продают за копейки: почему резко упала стоимость (фото) Почему арбузы упали в цене (фото: pixabay.com)
Автор: Тетяна Самарук

В Херсонской области заметно снизилась стоимость арбузов. Все из-за того, что урожай ягод просто "жарится" под солнцем на полях.

Об этом пишет ТСН.

Так, местные аграрии не видят другого способа распродать арбузы, что пропадают, как снизить цены себе в убыток.

В частности, в некоторых населенных пунктах стоимость килограмма арбуза составляет три гривны.

По словам фермера Белозерского района Григория, арбузы будут отдавать за копейки. Однако, жалуются, что много расходов было потрачено.

Он добавил, что в этом году практически нет оптовых покупателей, которые в предыдущие годы отправляли сезонные лакомства в Киев и рынки других областей. Покупатели херсонских арбузов уже сейчас отмечают, что полежавшие арбузы напоминают вкус сахарной ваты.

В Херсоне арбузы продают за копейки: почему резко упала стоимость (фото)Арбуз, который напоминает сахарную вату (фото: ТСН)

На аграрном оптовом рынке в Больших Копанях арбузы стоят 3-5 гривен за килограмм. В супермаркетах – от шести гривен, а на базаре - от трех гривен.

Как выбрать арбуз

Лучше всего брать арбуз среднего размера без сколов и трещин. Корка должна быть твердой и блестящей. Пятно на ягоде определяет место соприкосновения с землей. Цвет желтый или коричневый, но не белый. Усики и плодоножка - сухие.

Постучите по арбузу - звук должен быть звонким. Затем сожмите плод - услышите хруст. Ударьте по арбузу - хорошая спелая ягода выдает вибрацию.

Важно не покупать арбузы на обочине дорог. Они ведь там не пришли. К тому же, впитали в себя тяжелые металлы от проезжающих машин. Лучше всего идти за ягодой в торговые павильоны, где арбузы продаются на лотках под навесом.

Ранее мы сообщали, что эксперт рассказала, какие арбузы и дыни ни в коем случае нельзя покупать.

Также в Украине в разгар сезона подорожали дыни. Специалисты назвали причину и стоимость.

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