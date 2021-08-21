В Херсоне арбузы продают за копейки: почему резко упала стоимость (фото)

В Херсонской области заметно снизилась стоимость арбузов . Все из-за того, что урожай ягод просто "жарится" под солнцем на полях.

Так, местные аграрии не видят другого способа распродать арбузы, что пропадают, как снизить цены себе в убыток.

В частности, в некоторых населенных пунктах стоимость килограмма арбуза составляет три гривны.

По словам фермера Белозерского района Григория, арбузы будут отдавать за копейки. Однако, жалуются, что много расходов было потрачено.

Он добавил, что в этом году практически нет оптовых покупателей, которые в предыдущие годы отправляли сезонные лакомства в Киев и рынки других областей. Покупатели херсонских арбузов уже сейчас отмечают, что полежавшие арбузы напоминают вкус сахарной ваты.

Арбуз, который напоминает сахарную вату (фото: ТСН)

На аграрном оптовом рынке в Больших Копанях арбузы стоят 3-5 гривен за килограмм. В супермаркетах – от шести гривен, а на базаре - от трех гривен.

Как выбрать арбуз

Лучше всего брать арбуз среднего размера без сколов и трещин. Корка должна быть твердой и блестящей. Пятно на ягоде определяет место соприкосновения с землей. Цвет желтый или коричневый, но не белый. Усики и плодоножка - сухие.

Постучите по арбузу - звук должен быть звонким. Затем сожмите плод - услышите хруст. Ударьте по арбузу - хорошая спелая ягода выдает вибрацию.

Важно не покупать арбузы на обочине дорог. Они ведь там не пришли. К тому же, впитали в себя тяжелые металлы от проезжающих машин. Лучше всего идти за ягодой в торговые павильоны, где арбузы продаются на лотках под навесом.